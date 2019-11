Maledetti Amici Miei salta una settimana e si sposta al lunedì

Fonte : davidemaggio

(Di giovedì 7 novembre 2019)Trasferimento in vista per i. Il programma di Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi da stasera non andrà più in onda nella serata giovedì ma si sposterà al. Non solo: lo show di Rai2 salterà unatornando in onda il 18 novembre, quando Stasera Tutto è Possibile sarà terminato. La motivazione è intuibile: alla già ricca offerta del prime time del giovedì (dalla fiction su Rai1 ai talk politici su Rete4 e La7 passando per A Raccontare Comincia Tu su Rai3), questa sera si aggiunge il ritorno di Celentano. Considerato il calo dellascorsa (appena il 3.7% di share con 719.000 spettatori), il direttore Carlo Freccero ha deciso di traslocare lo show del quartetto – per le ultime due puntate previste - al. Al posto delle esilaranti storie e gag dei ‘’, questa ...

