Mafia | il gip sulla deputata Occhionero | Gravemente inconsapevole o connivente

Mafia : arresto Nicosia - gip ‘gravissima infiltrazione Cosa nostra in apparati Stato’ : Palermo, 7 nov. (Adnkronos) – “Si deve sottolineare che nell’ambito del presente procedimento emergono elementi obiettivi in ordine a una gravissima infiltrazione di Cosa nostra nell’ambito degli apparati dello Stato, strumentalizzati per finalità apparentemente nobili, ma in realtà volti ad alleggerire il rigore della detenzione dei mafiosi e comunque a favorire i contatti tra i medesimi”. E’ quanto ...

Mafia - il gip ha convalidato i fermi di Antonello Nicosia e del boss Accursio Dimino : È stato convalidato il fermo di Antonello Nicosia, ex collaboratore di una deputata e attivista radicale, e il boss di Sciacca Accursio Dimino, accusati di associazione mafiosa dalla Dda di Palermo. Il gip ha convalidato il provvedimento e accolto la richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dai pm. Stessa decisione per Luigi e Paolo Ciaccio e Massimo Mandracchi, gli altri tre indagati per favoreggiamento. L’indagine, coordinata dal ...

Mafia : assistente parlamentare arrestato al gip - ‘Le mie erano solo millanterie’ : Palermo, 6 nov. (Adnkronos) – “Le mie erano solo millanterie…”. Con queste parole, l’assistente parlamentare Antonello Nicosia, arrestato due giorni fa per associazione mafiosa, si è giustificato davanti al gip del Tribunale di Sciacca. Secondo l’accusa Nicosia, che fino a poco tempo fa ha collaborato con la deputata Giuseppina Occhionero (ex Leu e oggi Italia Viva), avrebbe fatto da ...

Mafia - Nicosia al gip : “Nelle intercettazioni millantavo”. Procura acquisisce documentazione alla Camera : Un millantatore. Si definisce così Antonello Nicosia, esponente dei Radicali Italiani arrestato lunedì per associazione mafiosa. Il sedicente professore di “storia della Mafia” all’università della California ha risposto al gip che deve convalidare il provvedimento di fermo emesso dai pm a suo carico e nei confronti del boss di Sciacca Accursio Dimino e di tre presunti favoreggiatori mafiosi. Nicosia, che oltre a parlare di ...

Mafia : amministratore giudiziario arrestato confessa al gip 'Ho intascato quei soldi' : Palermo, 16 ott. (Adnkronos) - Ha confessato davanti al Gip di Palermo di essersi intascato oltre 350 mila euro provenienti da aziende sequestrate alla Mafia. Il commercialista Maurizio Lipani, arrestato due giorni fa con l'accusa di peculato e autoriciclaggio, ha spiegato al Gip di attraversare un

Mafia : gip - 'nonostante sequestro imprese figlio boss Agate continuava a gestire le attività' : Palermo, 14 ott. (AdnKronos) - L'indagine che all'alba di oggi ha portato all'arresto del commercialista Maurizio Lipani, accusato di peculato e autoriciclaggio, ha rivelato che "nonostante l'adozione di sequestro" delle attività commerciali, Epifanio Agate, figlio del boss mafioso Mariano Agate, e