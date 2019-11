Mafia | il gip ha convalidato i fermi di Antonello Nicosia e del boss Accursio Dimino

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 novembre 2019) È statoil fermo di, ex collaboratore di una deputata e attivista radicale, e ildi Sciacca, accusati di associazione mafiosa dalla Dda di Palermo. Il gip hail provvedimento e accolto la richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dai pm. Stessa decisione per Luigi e Paolo Ciaccio e Massimo Mandracchi, gli altri tre indagati per favoreggiamento. L’indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Guido e dai pm Francesca Dessì e Geri Ferrara, ruota attorno a, per anni impegnato nelle battaglie per i diritti dei detenuti e collaboratore parlamentare della deputata di Italia Viva, Giusy Occhionero. Oltre a progettare omicidi ed estorsioni insieme aldi Sciacca, tornato al vertice del clan dopo la scarcerazione,entrava nelle carceri di massima sicurezza con la Occhionero e, utilizzando il ...

