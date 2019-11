Mafia | arresto Nicosia | gip ' gravissima infiltrazione Cosa nostra in apparati Stato'

Mafia : arresto assistente parlamentare - in corso udienza convalida : Palermo, 6 nov. (Adnkronos) - E' in corso davanti al gip di Sciacca (Agrigento) Alberto Davico l'udienza di convalida di Antonello Nicosia, l'assistente parlamentare di 48 anni arrestato due giorni fa dalla Guardia di Finanza e dal Ros per associazione mafiosa nell'ambito del'inchiesta che ha portat

Mafia : arresto assistente parlamentare - in corso udienza convalida : Palermo, 6 nov. (Adnkronos) – E’ in corso davanti al gip di Sciacca (Agrigento) Alberto Davico l’udienza di convalida di Antonello Nicosia, l’assistente parlamentare di 48 anni arrestato due giorni fa dalla Guardia di Finanza e dal Ros per associazione mafiosa nell’ambito del’inchiesta che ha portato in carcere altre 4 persone. Sempre oggi verrà sentito il boss di Sciacca Accursio Dimino e i tre ...

Arresto Nicosia - Faggi (Lega) vs Faraone (Iv) : “Senato infiltrato dalla Mafia?”. “Guardi alla sua destra - c’è Armando Siri. Vergognatevi” : “Grave che nessuno abbia avviato iniziative dopo l’Arresto di Antonello Nicosia, collaboratore di una deputata passata da Liberi e Uguali a Italia Viva. Pretendiamo che il ministro Alfonso Bonafede venga a riferire in Aula. Il Senato è infiltrato dalla mafia?”. Sono le parole della senatrice della Lega, Antonella Faggi, che ha criticato il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra, per il silenzio sulla vicenda ...

Mafia : arresto assistente parlamentare - oggi i pm sentiranno Occhionero (Iv) : Palermo, 5 nov. (Adnkronos) - I pm della Dda di Palermo sentiranno oggi pomeriggio la deputata di Italia Viva Giuseppina Occhionero nell'ambito dell'inchiesta che ieri ha portato all'arresto del suo ex assistente Antonello Nicosia, accusato di associazione mafiosa. Occhionero non risulta indagata. S

Mafia : arresto assistente parlamentare - oggi i pm sentiranno Occhionero (Iv) : Palermo, 5 nov. (Adnkronos) – I pm della Dda di Palermo sentiranno oggi pomeriggio la deputata di Italia Viva Giuseppina Occhionero nell’ambito dell’inchiesta che ieri ha portato all’arresto del suo ex assistente Antonello Nicosia, accusato di associazione mafiosa. Occhionero non risulta indagata. Secondo l’accusa, l’indagato avrebbe usato il suo ruolo di assistente per potere entrare nelle carceri e ...

Mafia : depistaggio Borsellino - Scarantino 'Dovevo parlare subito dopo il mio arresto' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Non sono pentito di quello che ho fatto, anzi dovevo parlare subito dopo il io arresto". E' quanto dice il 4 maggio del 1995 l'ex pentito Vincenzo Scarantino parlando con la cognata al telefono. I due non sanno di essere intercettati. La conversazione è finita nel bro

Mafia : arresto amministratore giudiziario - 'tradito' da operazioni sospette : Palermo, 14 ott. (AdnKronos) - Sono state alcune segnalazioni di operazioni finanziarie sospette a mettere gli inquirenti sulle tracce di all'amministratore giudiziario Maurizio Lipani, arrestato dalla Dia con l'accusa di essersi intascato somme di denaro provenienti da due aziende ittiche sequestra