M5S | Fattori | ‘abbandonata da Movimento passo al Misto | sostegno a governo’ 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 7 novembre 2019) (Adnkronos) – “Non ho lasciato, ma sono stata lasciata. Sono stata isolata -lamenta- perfino sul territorio che mi ha dato mandato per portare avanti un programma che di certo non abbandono. Lo sottoscrissi allora e oggi continuerà ad essere una guida. Non ho potuto partecipare alle iniziative locali per la campagna elezioni europee ed amministrative, sebbene sia stata la seconda più votata a livello nazionale alle parlamentarie Senato in termini di numero di voti ricevuti. Per non parlare della esclusione a riunioni dei parlamentari laziali svolte prima con il sindaco Virginia Raggi sulla questione rifiuti, che direttamente mi riguarda considerati i siti presi in considerazione nel mio territorio, e successivamente con il vice ministro Cancelleri sulla autostrada Roma-Latina”. “Questa esclusione da percorsi decisionali su temi delicati riguardanti ...

EneaMelandri : RT @jacopo_iacoboni: La cosa incredibile è che ormai, da dentro il M5S, tanta gente conferma il contenuto dei nostri libri. È particolarm… - Affaritaliani : M5s, Morra lancia l'assalto a Di Maio. Fattori e Grassi se ne vanno - Mariofrancesco : RT @jacopo_iacoboni: Elena Fattori, senatrice 5S che aveva chiesto chiarezza su Rousseau, e NON aveva votato i decreti sicurezza (e per que… -