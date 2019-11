L' UOMO DEL LABIRINTO Il rischio da difendere del film di Carrisi

L’UOMO DEL giorno - Gigi Riva – Alta velocità - sigarette e gol : gli aneddoti più divertenti della carriera : Gigi Riva compie 75 anni. ‘Rombo di Tuono’ è stato uno dei centravanti italiani più forti della storia. E forse oggi ha un motivo in più per festeggiare. Il Cagliari di Maran ha avuto un grande avvio di stagione come il suo Cagliari, quello degli eroi della stagione ’69/70 quando arrivò lo scudetto al termine di una storica cavalcata. La squadra di Gigi Riva conquistò sette vittorie e quattro pareggi nelle prime undici di ...

Artemis : la NASA studia il ritorno sulla Luna dell'UOMO e della prima donna : Artemis (rtemide), è stato il nome di una divinità greca femminile: la dea della caccia e della Luna; e declinato nel linguaggio della ricerca e delle esplorazioni spaziali, è il nome di un programma che porterà, per la prima volta nel 2024, sul satellite terrestre, una donna ed il prossimo uomo. La NASA ha celebrato la prima donna che camminerà sulla Luna con l'immagine di un volto femminile che emerge dal chiaroscuro di una Luna stilizzata. I ...

Firenze - dopo il restauro la Porta sud del Battistero torna nel Museo dell'Opera del DUOMO : Il 5 novembre si è concluso il trasferimento della monumentale Porta dall'Opificio delle Pietre Dure. Il capolavoro di Andrea Pisano - in bronzo e oro, di 8 tonnellate, realizzato tra il 1330 e il 1336 - sarà di nuovo visibile dal 9 dicembre. FOTO

L’UOMO DEL giorno – Buon compleanno Marco Verratti - quel paragone con Pirlo tutto da confermare ad Euro 2020 : Continua il nostro classico appuntamento con l’uomo del giorno, è una giornata da segnare nel calendario per gli appassionanti del mondo del calcio e delle statistiche: è il compleanno di Marco Verratti, il centrocampista del Psg spegne 27 candeline. Si tratta di un centrocampista centrale di grandi qualità dal punto di vista tecnico, già dalla giovane età è stato paragonato ad Andrea Pirlo. Dopo alcune esperienze nelle giovanili, si ...

Bonfiglio Liborio - vita morte e miracoli di un UOMO DEL Novecento : “Mò, quelli là, gli altri, tutta la gente di sto cazzone di paese, vanno dicendo che sono matto. E mica da mò, che me lo devono dire loro, quelli là, gli altri, tutta la gente di sto cazzone di paese che sono matto.”Bonfiglio Liborio – “vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio” di Remo Rapino (minimum fax 2019) - prima di essere un personaggio, voce narrante, l’uomo che ...

Gazzetta : Gotti - l’UOMO ombra. Ama i libri e il cinema e fugge dalle luci della ribalta : A Sky, ieri, lo hanno definito un marziano in un mondo di persone che cercano la ribalta. Perché Luca Gotti ha stupito tutti quando ha detto che la ribalta mediatica proprio non gli interessa. Oggi la Gazzetta gli dedica un ritratto. Lo definisce “uomo ombra” perché gli piace stare dietro le quinte, lavorare senza essere troppo esposto, in tranquillità. Anche perché, quando è stato in posizione più avanzata, non è andata ...

L’UOMO Ragno che legge un libro per bambini sul calcio ha una logica tutta sua - quasi come la mia classifica degli album più interessanti del 2019 : L'Uomo Ragno se ne sta seduto su una sedia della cucina, le gambe appoggiate su una Stokke. Sta leggendo un libro, addosso il pigiama e la sua inseparabile maschera da Ragno, che ne cela l'identità. Una scena curiosa, specie se avviene, appunto, nella cucina di casa tua. Fatto che in qualche modo circoscrive i dubbi su chi possa essere in realtà l'Uomo Ragno, perché a far due conti, tra altezza e libro che sta leggendo, direi che si tratta ...

L’UOMO DEL caseificio accanto : Ciao Maurizio, che novità ci sono per la Lombardia dal comitato Unesco che decide i luoghi del mondo più belli da preservare? Fausto, Crema Ciao Fausto, devi sapere che le pozze solfuree di El Paso risalgono ai tempi dell’antenato del cane. Sono le più visitate al mondo. Tanto che alcuni turisti i

Scherma Coppa del Mondo 2019-2020 - Sandro CUOMO : “Sesto posto è un’altra tappa di crescita. Non siamo inferiori a nessuno” : L’Italia ha chiuso al sesto posto la prova a squadre di spada nella prima prova della Coppa del Mondo 2019-2020 in Estonia a Tallinn. Il quartetto azzurro composto da Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Alice Clerici e Federica Isola è stato sconfitto ai quarti di finale dalla Polonia, mentre negli assalti per le posizioni tra il 5° e l’8° posto ha prima battuto l’Ucraina e poi ha perso con le padrone di casa. Proprio il successo ...

L’UOMO DEL giorno - Luis Figo : la contesa tra Juve e Parma - la testa di maiale - la clausola col Real Madrid : Luis Figo è stato il primo numero 7 del Portogallo. Dopo di lui è arrivato Cristiano Ronaldo. Ma quell’uomo nato ad Almada il 4 novembre del 1972 è stato un fuoriclasse del pallone. Auguri a Figo che oggi compie 47 anni. Ripercorriamo la sua carriera tra aneddoti, curiosità e trionfi. Nato in una famiglia povera, Figo cresce giocando per le strade. Si intuisce da subito che diventerà un grande giocatore. A soli 11 anni Carlos ...

La crisi del completo da UOMO : Oggi lo indossa solo chi deve indossarlo, perché la circostanza lo richiede, e sono sempre meno le circostanze che lo richiedono; intanto i più eleganti e potenti scelgono altro

Milano - tentati abusi sulla figlia minorenne della compagna - arrestato un UOMO di 44 anni : E' accusato anche di avere fratturato le costole e di avere danneggiato la milza alla donna con la quale convive. La ragazzina nascondeva i fratellini nell'armadio per evitare che assistessero alle aggressioni

Milano - picchiava la moglie e abusava della figlia di lei : arrestato un UOMO di 44 anni con precedenti : picchiava ripetutamente la compagna 41enne e aveva compiuto atti sessuali nei confronti della figliastra di 14 quando la ragazzina aveva solo 12 anni. Per questo è stato arrestato a Milano un 44enne italiano accusato di maltrattamenti, violenza, lesioni e atti sessuali verso minori. L’uomo, già incriminato e processato per maltrattamenti, reato per il quale era stato assolto in appello nel 2015, ha precedenti anche per spaccio ed è stato ...