L’ottobre 2019 e’ stato il più caldo mai registrato

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 7 novembre 2019) Le temperature medie in tutto il mondo per il mese di ottobresono state le piu' calde mai registrate. Lo rende noto il Copernicus Climate Change Service (C3S), gestito dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) per conto dell'Unione Europea. Ottobre e' il quinto mese consecutivo che vede temperature da record o estremamente elevate. A livello globale, le temperature del mese di ottobresono state piu' calde di 0,69 gradi Celsius rispetto alla media del periodo dal 1981 al 2010, aggiudicandosi il record per l'ottobre piu'mai. In gran parte dell'Artico sono state registrate temperature molto al di sopra della media. In tutta Europa sono state registrate temperature generalmente superiori alla media, ad eccezione della maggior parte delle zone del nord e del nord-ovest del continente. Gran parte degli Stati Uniti occidentali ...

