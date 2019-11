L' oroscopo dell' 8 novembre | Acquario volubile | Gemelli impulsivo

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 7 novembre 2019) L'di venerdì'8punta un riflettore sull'emotività e su una sensibilità molto marcata da una Luna presente ancora in Pesci. Le emozioni volano e spesso si scontrano con un io razionale che cerca di smorzare queste sensazioni, riportando ciascun segno zodiacale con i piedi per terra e facendo affrontare le responsabilità con coraggio. Di seguito le previsioni astrali segno per segno dedicate al lavoro e alle opportunità amorose.da Ariete alla Vergine Ariete: potreste mancare di diplomazia a causa di una dissonanza venusiana che produce noie sentimentali. Forse troppo sbrigativi, non approfondite la sfera affettiva come il partner vorrebbe. In ambito lavorativo, sarete molto competenti. Toro: un po' volubili anche sul lavoro a causa'influenza lunare che incrocia le sue energie con Urano, sarete romantici e al tempo stessi capaci di generare grandi ...

