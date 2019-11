LIVE Sinner-Humbert | NextGen Finals 2019 in DIRETTA | l’azzurrino vuole l’en plein contro

Fonte : oasport

(Di giovedì 7 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di– La presentazione diBuona sera e bentrovati alladel match tra Jannike Ugo, valida per il Gruppo B delle Next Gen ATPdi tennis. Sull’hard indoor dell’Allianz Cloud di Milano l’azzurrinol’en, dopo aver sconfitto l’americano Frances Tiafoe e lo svedese Michael Ymer.ha già staccato il biglietto per le semifinali e dunque questo match sarà importante per Jannik per confermarsi primattore del raggruppamento ed avere conferme sul suo tennis. Fino ad ora, il suo rendimento è stato molto alto. Giocando sempre ad alte velocità, con il dritto e con il rovescio, l’altoatesino ha fatto vedere grandi qualità, che hanno lasciato tutti a bocca aperta, considerando la sua età ed esperienza. Nel ...

zazoomnews : LIVE Sinner-Ymer 4-0 4-2 4-1 NextGen Atp Finals 2019 in DIRETTA: l’azzurro è il primo semifinalista! Secondo penult… - zazoomnews : LIVE Sinner-Ymer 4-0 4-2 3-0 NextGen Atp Finals 2019 in DIRETTA: l’azzurro ottiene il break! Vittoria ipotecata -… - zazoomnews : LIVE Sinner-Ymer 4-0 4-2 4-1 NextGen Atp Finals 2019 in DIRETTA: show dell’azzurro è in semifinale! - #Sinner-Ymer… -