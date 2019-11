LIVE Olimpia Milano-Baskonia Vitoria | Eurolega basket in DIRETTA | vantaggio milanese a

Fonte : oasport

(Di giovedì 7 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATimeout per il. Se ne è andata metà del terzo quarto. 48-42 Janning con il “cameriere” in penetrazione. 48-40 ROLL! Triplaaaaa! Nedovic inventa e Roll chiude dall’angolo. 45-40 Fall sfrutta la sua altezza e segna al vetro. 45-38 TRIPLA DI MACK! Tutto solo l’americano non può sbagliare. 42-38 Fall riceve e appoggia al vetro. 42-36 Gudaitis vola sopra il ferro ed inchioda una schiacciata mostruosa. 40-36 Garino in penetrazione segna nonostante il contatto con Roll. RIPRENDE LA PARTITA! FINISCE IL SECONDO QUARTO! Super parziale dell’(14-2) nel finale di quarto e la squadra di Messina conduce all’intervallo di sei punti. Dodici punti di uno straordinario Vlado Micov.entra ora in bonus. Esce Mack e standing ovation del pubblico. 16 secondi all’intervallo. 40-34 MAAAAAACK! ...

