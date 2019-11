LIVE Olimpia Milano-Baskonia Vitoria | Eurolega basket in DIRETTA | Micov guida il

Fonte : oasport

(Di giovedì 7 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL SECONDO QUARTO! Super parziale dell’(14-2) nel finale di quarto e la squadra di Messina conduce all’intervallo di sei punti. Dodici punti di uno straordinario Vladoentra ora in bonus. Esce Mack e standing ovation del pubblico. 16 secondi all’intervallo. 40-34 MAAAAAACK! Tripla dell’americano! 37-34 Penetrazione di Mack che segna in allungo in sottomano. 35-34 Diop lotta sotto canestro e segna con il fallo di Tarczewski. Non entra il libero supplementare. 35-32continua ad insegnare pallacanestro. Grande giocata in post su Janning e gancio che entra dolcemente nella retina. 33-32 2/2 di Tarczewski. Due minuti e mezzo all’intervallo. Timeout nella partita. Gli arbitri vanno a rivedere il fallo di Diop su Tarczewski. 31-32 Ottimo assist di Mack e schiacciata di ...

