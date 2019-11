LIVE Olimpia Milano-Baskonia Vitoria | Eurolega basket in DIRETTA | Della Valle guida la

Fonte : oasport

(Di giovedì 7 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. Unico piccolo rammarico perè aver vinto alla fine solo di sette punti, ma ilnon ha mai mollato grazie anche ai 15 di Stauskas e i 13 di Henry. Partita straordinaria di Amedeo, votato MVPpartita. Quindici punti per l’azzurro, miglior marcatore di, che ha in doppia cifra anche Rodriguez (13), Micov (12) e Roll (12).è in questo momento, anche se solo per una notte, in testa alla classifica in solitaria. E’ FINITA!vince al Forum contro iled ottiene il sesto successo consecutivo in. 81-74 Eric schiaccia il -7. 81-72 Henry segna con la penetrazione. Ultimi otto secondipartita. Esceper la standing ovation del Forum. 36 secondi alla fine. 81-70 Henry segna con ...

