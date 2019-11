LIVE Olimpia Milano-Baskonia Vitoria | Eurolega basket in DIRETTA | comincia la sfida del

Fonte : oasport

(Di giovedì 7 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-3 Tripla di Janning che sblocca il. 7-0 TRIPLAAAAA! ROLL! 4-0 Micov esce dal blocco e brucia la retina. 2-0 Splendido canestro di Scola, con il suo solito movimento in post. Primo possesso per. 20.45:LA PARTITA 20.43: Questi i quintetti titolari: Rodriguez, Roll, Micov, Scola, Tarczewski.: Vildoza, Janning, Shields, Shengelia, Eric 20.40: E’ il momento della presentazione delle due squadre 20.34: Il bilancio tra i due club è di 8-8. In casa, l’è 6-2 controcon una striscia di sei vittorie consecutive, mentre in trasfertaè sotto 2-6. 20.30: Ettore Messina ha presentato così la: “Affrontiamo una squadra che è reduce da una vittoria importante contro il Bayern Monaco, una squadra fisica che ha un giocatore come Toko Shengelia che è stato due volte ...

