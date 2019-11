LIVE Italia-Ecuador 0-0 | Under 17 | Mondiali 2019 in DIRETTA | Gnonto spreca l’unica vera

Fonte : oasport

(Di giovedì 7 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:22 Squadre negli spogliatoi, tra un quarto d’ora circa avrà inizio il secondo tempo. 47′ Termina qui il primo tempo a reti inviolate. La migliore occasione è capitata sui piedi diche non è però riuscito a segnare a porta vuota. 45′ 2 minuti di recupero. 44′ Proprio il difensore rimane a terra dopo uno scontro di testa con Delgado, in campo lo staff medico. 43′ Punizione dalla trequarti conquistata da Mina; sulla battuta Pirola manda in angolo. 42′ Leggerezza azzurra questa volta!! Molla è reattivo sul destro da fuori di Vite e manda in angolo. 41′ Molti errori banali in fase difensiva per i gialloblù, non sfruttati però dai ragazzi di Nunziata. 39′ Altra discesa sulla sinistra degliiani con Valencia che strozza però la conclusione diagonale. Primo tempo in apnea per ...

