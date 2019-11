LIVE Borussia Monchengladbach-Roma 0-0 | Europa League in DIRETTA | Santon e Pastore

LIVE Borussia Monchengladbach-Roma - Europa League in DIRETTA : ai giallorossi serve una prestazione perfetta per espugnare la Germania : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 20.30 Al posto dell’infortunato Spinazzola, Fonseca sceglie quindi Santon per il ruolo di terzino destro titolare. Nuova panchina per Alessandro Florenzi. h 20.25 Le squadre iniziano le operazioni di riscaldamento. h 19.55 Arrivano le formazioni ufficiali del match Borussia MOENCHENGLADBACH (4-2-31-1): Sommer; Lainer, Elvedi, Jantschke, Wendt; Ginter, Zakaria; Neuhaus, Bènes, Thuram; Stindl. All. ...

Borussia Monchengladbach-Roma LIVE - le formazioni ufficiali : giocano Santon e Pastore : Borussia Monchengladbach-Roma live – Dopo gli impegni in campionato, la Roma torna a giocare in Europa League. I giallorossi guidano il girone, nonostante il pareggio contro il Borussia Monchengladbach all’andata. Roma beffata nel finale da un calcio di rigore inesistente concesso dall’arbitro scozzese Collum ai tedeschi. Sfida che potrebbe rivelarsi decisiva in chiave qualificazione per la squadra di Paulo Fonseca, visto ...

LIVE Borussia Monchengladbach-Roma - Europa League in DIRETTA : trasferta durissima in Germania per i capitolini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Borussia Monchengladbach-Roma, quarto incontro del Gruppo J dell’ Europa League 2019-2020. Sul campo del Stadion im Borussia-Park i giallorossi si giocheranno tante delle loro chance di accesso ai sedicesimi di finale. Gli uomini di Fonseca, nonostante i numerosi infortuni che li hanno colpiti in questa fase, stanno attraversando un ottimo ...

Pagelle LIVE Borussia Dortmund-Inter 2-2 - voti Champions League in DIRETTA : tedeschi all’assalto : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Borussia Dortmund-Inter (ORE 21.00) LE Pagelle DI Borussia Dortmund-Inter Borussia Dortmund (4-2-3-1) Bürki 6 – Si ritrova Lautaro a tu per tu e nulla può, come per il gol di Vecino, per il resto normale amministrazione. Hakimi 7 – Nettamente il migliore dei suoi, ha anche il merito del gol del 2-1 da attaccante vero Akanji 4.5 – Buca completamente a centrocampo sul gol del ...

Pagelle LIVE Borussia Dortmund-Inter 1-2 - voti Champions League in DIRETTA : Hakimi la riapre : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Borussia Dortmund-Inter (ORE 21.00) Buonasera e benvenuti alle Pagelle LIVE di Borussia Dortmund-Inter. Il primo tempo si chiude sullo 0-2 in favore dei nerazzurri che si portano subito in vantaggio con il migliore in campo, Lautaro Martinez. I padroni di casa tengono palla ma non sono quasi mai pericolosi e allora ci pensa Vecino a fissare un meritatissimo 2-0. LE Pagelle DI Borussia ...

Borussia Dortmund-Inter 0-2 LIVE - fine primo tempo : Borussia Dortmund-Inter live – Dentro o fuori? Ultima spiaggia? Nì. Ma la quarta giornata della fase a gironi della Champions League, quando si affrontano terza e quarta ed hanno gli stessi punti (4) è sempre un’arma letale, a doppio taglio. Affilata e appuntita, come la tensione che passa attraverso i calciatori di Borussia Dortmund e Inter. Favre e Conte, uno di fronte all’altro. All’andata ha avuto la meglio il ...

Pagelle LIVE Borussia Dortmund-Inter 0-2 - voti Champions League in DIRETTA : dominio nerazzurro : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Borussia Dortmund-Inter (ORE 21.00) Buonasera e benvenuti alle Pagelle LIVE di Borussia Dortmund-Inter. Il primo tempo si chiude sullo 0-2 in favore dei nerazzurri che si portano subito in vantaggio con il migliore in campo, Lautaro Martinez. I padroni di casa tengono palla ma non sono quasi mai pericolosi e allora ci pensa Vecino a fissare un meritatissimo 2-0. LE Pagelle DI Borussia ...

Pagelle LIVE Borussia Dortmund-Inter 0-1 - voti Champions League in DIRETTA : la sblocca Martinez! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Borussia Dortmund-Inter (ORE 21.00) Buonasera e benvenuti alle Pagelle LIVE di Borussia Dortmund-Inter, quarto impegno dei nerazzurri nella Champions League 2019/2020. Al Signal Iduna Park la formazione di Antonio Conte dalle ore 21.00 si giocherà una grande fetta del passaggio del turno, nella tana dei giallo-neri, con 80.000 spettatori pronti a sospingere Jadon Sancho e compagni. Andiamo, quindi, a conoscere ...

Pagelle LIVE Borussia Dortmund-Inter - voti Champions League in DIRETTA : Buonasera e benvenuti alle Pagelle LIVE di Borussia Dortmund-Inter, quarto impegno dei nerazzurri nella Champions League 2019/2020. Al Signal Iduna Park la formazione di Antonio Conte dalle ore 21.00 si giocherà una grande fetta del passaggio del turno, nella tana dei giallo-neri, con 80.000 spettatori pronti a sospingere Jadon Sancho e compagni. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio chi sarà protagonista tra i 22 in campo. LE ...

Borussia Dortmund-Inter LIVE - le formazioni ufficiali : out Sensi e Reus : Borussia Dortmund-Inter live – Dentro o fuori? Ultima spiaggia? Nì. Ma la quarta giornata della fase a gironi della Champions League, quando si affrontano terza e quarta ed hanno gli stessi punti (4) è sempre un’arma letale, a doppio taglio. Affilata e appuntita, come la tensione che passa attraverso i calciatori di Borussia Dortmund e Inter. Favre e Conte, uno di fronte all’altro. All’andata ha avuto la meglio il ...

LIVE Borussia Dortmund-Inter calcio - Champions League in DIRETTA : scontro diretto decisivo per la qualificazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Borussia Dortmund-Inter – Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Inter – La presentazione di Borussia Dortmund-Inter Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Borussia Dortmund-Inter, quarto incontro del Gruppo F della Champions League 2019-2020. Sul campo del Westfalenstadion i nerazzurri si giocheranno tante delle loro chance di accesso agli ottavi di ...

DIRETTA Borussia Dortmund-Inter - LIVE Champions League 2019-2020 : orario - tv - streaming e programma : Questa sera (5 Novembre) alle ore 21.00 l’Inter è chiamata a fare risultato sul campo del Borussia Dortmund per continuare il suo viaggio in Champions League. I ragazzi di Antonio Conte hanno sofferto all’esordio con lo Slavia Praga e hanno subito una sconfitta immeritata sul campo del Barcellona. La vittoria nella gara di San Siro contro i tedeschi ha rilanciato le ambizioni dei nerazzurri. Ora bisogna completare il lavoro portando ...

Roma-Borussia Mönchengladbach 1-0 LIVE - i giallorossi controllano il match! : Roma-Borussia Mönchengladbach live – La Roma riceve il Borussia Mönchengladbach nella terza giornata della fase a gironi di Europa League. I giallorossi comandano il gruppo J con 4 punti, alla pari del Wolfsberger. Punti frutto del pareggio contro gli austriaci e della vittoria contro l’Istanbul Basaksehir. I tedeschi sono ancora a secco di vittorie. Un solo punto in due partite. La squadra di Rose darà filo da torcere ...

Roma-Borussia Mönchengladbach 1-0 LIVE - gol annullato a Dzeko! : Roma-Borussia Mönchengladbach live – La Roma riceve il Borussia Mönchengladbach nella terza giornata della fase a gironi di Europa League. I giallorossi comandano il gruppo J con 4 punti, alla pari del Wolfsberger. Punti frutto del pareggio contro gli austriaci e della vittoria contro l’Istanbul Basaksehir. I tedeschi sono ancora a secco di vittorie. Un solo punto in due partite. La squadra di Rose darà filo da torcere ...