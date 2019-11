L' Italia supera la Grecia | è il paese debitore più rischioso nell' area euro

Le lavatrici rétro all’Italiana superano quelle hi-tech : It wash è l'ultimo presidio italiano del bianco dopo la cessione di Candy. Migliaia di clienti chiedono ancora «le manopole», non sistemi super digitali

Calcio - Mondiali Under17 2019 : l’Italia supera 2-1 il Messico e approda agli ottavi di finale : L’Italia vince ancora e vola agli ottavi di finale dei Mondiali Under17 di Calcio in corso di svolgimento in Brasile. Gli Azzurrini di mister Nunziata, infatti, allo Estadio Bezerrão di Gama superano in extremis il Messico per 2-1 e passano il turno con 90 minuti di anticipo. A questo punto per garantirsi il primo posto nel Gruppo F sarà sufficiente un pareggio contro il Paraguay nell’ultimo impegno. Il match di Gama si decide nel ...

Migranti - Msf : “Le modifiche all’accordo Italia-Libia sono una contraddizione. Va superato” : "L’unica soluzione umanitaria possibile è superare del tutto il sistema di detenzione arbitraria, accelerare l’evacuazione di Migranti e rifugiati dai centri favorendo efficaci alternative di protezione, e porre fine al supporto dato alle autorità e alla guardia costiera libica che alimenta sofferenze, violazioni del diritto internazionale e l’odioso lavoro dei trafficanti di esseri umani, a terra e in mare": così Medici Senza Frontiere commenta ...

Le 40 paure degli Italiani : il buio supera gli aerei. I più impauriti? Torinesi e sardi : La classifica delle peggiori fobie che attanagliano il paese: dal cambiamento alla solitudine alle malattie

Forbes : Del Vecchio Paperone Italiano - sale al 39mo posto e supera Ferrero : New York, 29 ott. (Adnkronos) – Leonardo Del Vecchio, con un patrimonio stimato a 24,2 miliardi di dollari, è il Paperone d’Italia e il numero 39 a livello mondiale. Nel 2018 era cinquantesimo a livello mondiale con un patrimonio stimato in 19,8 mld di dollari. Il patron del gruppo Luxottica supera Giovanni Ferrero, il re della Nutella, che ha un patrimonio stimato in 21,9 miliardi di dollari e che a livello globale si colloca al ...

Italia Viva : Losacco - 'problema superato - non credo sia negativo per Pd' : Palermo, 26 ott. (Adnkronos) - "E' stato un fatto doloroso, inutile negarlo, perché quando un partito si divide non è mai bello, però appartiene al passato. Adesso dobbiamo pensare al futuro, compreso il dialogo con Italia Viva che non mancherà". Così all'Adnkronos il commissario del Pd siciliano Al

LIVE Italia-Inghilterra 0-0 calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 in DIRETTA : Croft si supera in più circostanze. Azzurri bloccati sulla parità dai britannici : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08’42 Fusari intanto calcia da fuori, senza trovare lo specchio. 09’08 Fusari non riesce a concretizzare l’invito di De Luca per battere a rete. Palla sul fondo, si riparte. 09’39 Ancora Canal al volo, ancora Croft a respingere in maniera efficace. 09’44 CANAL DI PUNTA…Croft PARA! Angolo per gli Azzurri: tambureggiante la manovra degli uomini di ...

ATP Vienna – Berrettini in semifinale : il tennista Italiano supera Rublev al tie-break del secondo set : Matteo Berrettini accede alla semifinale dell’ATP di Vienna: il tennista italiano batte il russo Andrey Rublev al tie-break del secondo set e attende il vincitore di Thiem-Carreno Busta Dopo 1 ora e 53 minuti di match Matteo Berrettini si mette in tasca il biglietto per la semifinale dell’ATP di Vienna. Il tennista italiano, attuale numero 11 del ranking mondiale maschile, nonché terza testa di serie del torneo austriaco, ha superato il ...

Sondaggio Swg - Renzi non supera il confronto con Salvini : gli Italiani premiano solo il leghista : Il leader della politica italiana è sempre lui: Matteo Salvini. Parola di Rado Fonda, direttore di Swg, che delinea uno scenario chiarissimo. "A crescere anche Giorgia Meloni, lei piace molto e più di Fratelli d'Italia". Non si può dire lo stesso di Giuseppe Conte, che dopo un mese e mezzo dal giura