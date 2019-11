L’Italia è il paese dell’Ue con la peggiore conoscenza dell’inglese

L’Italia è il terzo paese Ue per quantità di rifiuti trattati : Rimini, 6 nov. – (Adnkronos) – L’Italia è il terzo paese in Europa per quantità di rifiuti trattati ma è necessario strutturare in tutto il paese filiere che garantiscano la corretta chiusura del ciclo, nonché sciogliere alcuni nodi, dalla carenza impiantistica agli aspetti autorizzativi, che frenano il pieno sviluppo del settore. E’ quanto emerso dal Convegno ‘La filiera della gestione dei rifiuti organici: ...

Ex-Ilva - un’altra Taranto è possibile. L’Italia deve diventare il Paese che oggi non è : E se avessimo ragione noi, i Verdi, un piccolo partito che da anni chiede la conversione dell’ex Ilva circondato da un mare d’indifferenza e ostilità? E se avesse ragione Angelo Bonelli che si batte da tempo per trasformare la fabbrica della morte e mettere in campo un percorso di riconversione ecologica? E se avessero ragione tutti quelli, e noi tra quelli, che predicano che tra la borsa e la vita si debba scegliere la vita? Un altro tipo di ...

Crozza - il monologo e il messaggio al governo : “Tutto quello che serve è impopolare - allora fatevi odiare e fate delL’Italia un Paese onesto” : Maurizio Crozza nel monologo di apertura di Fratelli Di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – fa un’analisi dell’odierna situazione politica alla luce dei risultati delle Regionali in Umbria. E manda un messaggio a Nicola Zingaretti, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte: “Lo sanno benissimo anche loro contro il populismo di Salvini non possono farci niente. E allora io la butto lì… ma perché non fate ...

Mondiali calcio under 17 - L’Italia sfida le Isole Salomone. Che Nazione è? Un Paese lontanissimo e sconosciuto - tra spiagge e mare da brividi : Questa sera (ore 21.00) l’Italia esordirà ai Mondiali under 17 di calcio, a XXX (Brasile) gli azzurrini affronteranno le Isole Salomone in un incontro da vincere a tutti i costi per puntare concretamente alla qualificazione agli ottavi di finale della rassegna iridata di categoria. La nostra Nazionale sarà priva di due giocatori di rango come Sebastiano Esposito e Lorenzo Colombo (l’interista è stato trattenuto da Antonio Conte viste ...

L’Italia non è un Paese per bambini. E una società che non s’incazza e lotta è una società finita : Save the Children ha pubblicato in questi giorni alcune statistiche sull’infanzia italiana e i dati che spiccano, nella loro patologica criticità, non sorprendono. L’Italia non è un Paese per bambini, così come non lo è per donne, giovani, poveri, stranieri… la lista sarebbe lunga. Restando sul tema bambini emerge come in Italia sia cresciuta la percentuale di bambini in povertà assoluta (12,5%), resti alta quella dei bambini ...

Minori - L’Italia non è un paese per bambini : sempre meno e sempre più poveri. E la spesa sociale e quella per per l’istruzione calano : C’è un’Italia vietata ai Minori. Perché se negli ultimi dieci anni è triplicato il numero di bambini e adolescenti in povertà assoluta (oggi sono oltre 1,2 milioni), questo si riflette anche sulle difficili condizioni abitative in cui molti di loro sono costretti. In un paese in cui circa 2 milioni di appartamenti rimangono sfitti e inutilizzati, negli anni della crisi il 14% dei Minori ha fatto i conti con gravi disagi su questo fronte. E ...

Lo zoo di 105 - Marco Mazzoli interviene : “L’Italia è un paese di me***. Vogliamo parlare della musica? Sfera Ebbasta a XFactor è una cosa da far accapponare la pelle” : Marco Mazzoli ci ha abituati alle provocazioni. L’ultima in ordine cronologico riguarda il nostro (tanto amato quanto bistrattato) paese, l’Italia. Durante la puntata di ieri de Lo Zoo di 105, il conduttore si è confrontato in maniera accesa con i suoi compagni di avventura. Dal suo studio a Miami, dove vive e lavora ormai da molti anni, Mazzoli ha voluto dire la sua. “Stacci tu in quel paese di merda”, ha detto a chi cercava di far ...

Il Fondo monetario internazionale taglia stima Pil delL’Italia - il Paese non cresce : Il Pil italiano restera' fermo quest'anno per poi crescere dello 0,5% nel 2020. La stima e' contenuta nel World economic outlook del Fondo monetario internazionale che ha tagliato rispettivamente dello 0,1 e dello 0,3% le previsioni contenute nell'aggiornamento di luglio. La revisione al ribasso, si legge nel Rapporto, "e' dovuta all'affievolimento dei consumi privati, al minor stimolo fiscale e al piu' debole ambiente esterno". A preoccupare ...

Meteo - inizia il weekend di caldo sulL’Italia : massime fino a +26°C e sole su quasi tutto il Paese [DATI] : È iniziato un weekend dal clima mite e soleggiato in Italia. Le temperature sono oltre la media del periodo e su quasi tutta la Penisola regna il bel tempo. Lo testimoniano le massime registrate alle ore 12 UTC (le 14 italiane) nelle principali città italiane, fornite dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: +26°C a Messina, Reggio Calabria, Trapani; +25°C Alghero, Cagliari, Catania, Lecce; +24°C a Napoli, Palermo, Roma ...

Pd : parte ‘Per Amore delL’Italia’ - da oggi 1000 banchetti in tutto il Paese : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “‘Per Amore dell’Italia’: è questo il titolo della mobilitazione del Partito democratico che torna nelle piazze e nelle strade del nostro Paese per aprire le porte a tutti coloro che hanno voglia di cambiare, a chi sceglie il Pd per contribuire e partecipare con entusiasmo, passione, ma anche con idee e proposte”. Si legge in una nota del Pd. “Dal 3 al 6 ottobre, in tutta ...

Manovra - Moscovici : “L’Italia è il Paese che ha goduto di maggiore flessibilità - nessun favoritismo” : Il commissario uscente Pierre Moscovici non si sbilancia sulla felssibilità di 14,5 miliardi chiesta dall'Italia: "C'è un calendario da rispettare, per una valutazione aspettiamo il 15 ottobre quando il governo ci consegnerà ufficialmente il documento con gli obiettivi programmatici". Ma dice di essere in contatto costante con Gualtieri: "È l'uomo giusto al posto giusto".Continua a leggere

Manovra - Conte : “Sterilizziamo l’Iva : i 23 miliardi ci sono. Ma non mi accontento di questo : voglio far volare L’Italia. Sono il riformatore del Paese” : “La prima bella notizia è che sterilizziamo l’incremento dell’Iva, neutralizziamo le clausole di salvaguardia, dunque i 23 miliardi ci Sono, li abbiamo trovati. Ora stiamo completando perché c’è ancora qualche copertura che ci manca ma siamo molto ambiziosi”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in uscita da Palazzo Chigi. “Il mio obiettivo – sottolinea – è assolutamente dare più soldi ...

Il padre di Alan Kurdi : “Come fa un Paese accogliente come L’Italia a votare Salvini?” : Il padre di Alan Kurdi, il bimbo morto sulle spiagge di Bodrum e la cui foto è diventata un simbolo, parla in un'intervista a Repubblica di migranti e Ong: "Ho letto cosa ha fatto il vostro politico, Matteo Salvini, e resto stupito che un Paese accogliente come l'Italia gli dia i voti. Che vergogna".Continua a leggere

Migranti - L’Italia è il terzo Paese europeo per numero di stranieri regolarmente residenti : diminuiscono ingressi per motivi di lavoro : L’Italia è il terzo Paese europeo per presenza di Migranti, dopo Germania e Regno Unito e prima di Francia e Spagna. A raccogliere i dati è l’ultimo rapporto sull’immigrazione Caritas-Migrantes 2018-2019. Gli stranieri regolarmente residenti in Italia sono 5.255.503, l’8,7 per cento della popolazione. E se c’è chi arriva, c’è anche chi se ne va: il rapporto sottolinea anche l’allontanamento di cittadini ...