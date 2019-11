L' Italia a regola d' arte protagonista della XVIII Settimana della Cultura d’Impresa

È stata archiviata l’indagine sulle irregolarità negli appalti per la costruzione di Palazzo Italia per Expo : La procura di Milano ha archiviato l’indagine sulle irregolarità negli appalti per la costruzione di Palazzo Italia, uno degli edifici più importanti di quelli costruiti per Expo 2015 a Milano. L’indagine era uno stralcio della più ampia indagine “Grandi Opere”

Migranti - 80.000 esclusi dall'accoglienza. A gennaio del 2021 gli irregolari in Italia saranno 750.000 : Primo report firmato da ActionAid e Openpolis su cosa è cambiato dall'approvazione del decreto sicurezza. Raddoppiate le spese per i centri per il rimpatrio ma solo il 20 per cento degli espulsi viene effettivamente rimandato indietro.

Vedere per (non) credere. Come regolamentare i deepfake in Italia? : San Tommaso ha fatto il suo tempo, oggi non basta più Vedere per credere. Il santo è stato superato dall’innovazione tecnologica, dagli sviluppi dell’intelligenza artificiale applicata alle immagini in movimento. I deepfake stanno invadendo il web, dove ciò che si vede non è necessariamente vero. E

Blitz dei Nas in tutta Italia - sequestrate 32mila uova irregolari - galline ovaiole e aziende : sequestrate oltre 32 mila uova, 4600 galline ovaiole e 30 tonnellate di mangimi non regolari. Tra le criticità riscontrate dai Nas, sono state rilevate situazioni di sovraffollamento nella stabulazione degli animali, mangimi in cattivo stato di conservazione, uova vendute per qualità diverse da quelle possedute, prive di tracciabilità o con stampigliature fuorvianti, detenute in condizioni e ambienti non idonei.Continua a leggere

Bija imbarazza il governo : "Ero in Italia con visto regolare" : Mauro Indelicato Bija intervistato con addosso la divisa della Guardia Costiera libica La giornalista di Propaganda Live, Francesca Mannocchi, ha intervistato il presunto trafficante libico Bija, il quale però si è presentato dinnanzi all'intervistatrice con la divisa della Guardia Costiera: "Tutti sapevano che sarei venuto in Italia" Per il momento dell’intervista è stata fornita solo una breve anticipazione, pochi secondi che sono ...

Ginnastica - Olimpiadi 2020 : l’Italia può qualificare 2 individualiste! Vanessa Ferrari e Lara Mori sono in corsa - come funziona? Il regolamento : L’Italia della Ginnastica artistica si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la squadra femminile (4 posti a disposizione), Marco Lodadio e Ludovico Edalli (pass nominale per i due uomini grazie all’argento agli anelli per il laziale e al piazzamento nel concorso generale per il bustocco). La nostra Nazionale può però conquistare ancora dei pass e aumentare il proprio contingente nel Sol Levante, si potrebbero infatti ...

Volley - rivoluzione nei campionati Italiani giovanili : eliminato il doppio tocco in palleggio - regolamento stravolto : Una vera e propria rivoluzione coinvolgerà i campionati italiani Under 16 e Under 14 di Volley (per entrambi i sessi). La FIPAV ha infatti deciso di eliminare il fallo di doppio tocco in palleggio, la regola verrà applicata al maschile e al femminile come recita la nuova disposizione regolamentare per la stagione 2019-2020: in via sperimentale non si applicherà la regola 9.3.4 relativa al fallo di doppio tocco limitatamente alla sola valutazione ...

Migranti - l’Italia è il terzo Paese europeo per numero di stranieri regolarmente residenti : diminuiscono ingressi per motivi di lavoro : L’Italia è il terzo Paese europeo per presenza di Migranti, dopo Germania e Regno Unito e prima di Francia e Spagna. A raccogliere i dati è l’ultimo rapporto sull’immigrazione Caritas-Migrantes 2018-2019. Gli stranieri regolarmente residenti in Italia sono 5.255.503, l’8,7 per cento della popolazione. E se c’è chi arriva, c’è anche chi se ne va: il rapporto sottolinea anche l’allontanamento di cittadini ...

Stranieri in Italia - 5 - 2 milioni i residenti regolari. Romania e Cina le provenienze con i maggiori incrementi negli ultimi 8 anni : A fine 2018 gli Stranieri regolari residenti in Italia erano 5,25 milioni (111mila in più rispetto al 2017), di cui 3,6 milioni provengono da Paesi non comunitari. negli ultimi dieci anni i residenti Stranieri sono aumentati del 419%, uno dei tassi di crescita più marcati tra quelli registrati nei Paesi europei. Sono i dati illustrati qualche giorno fa dal presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo in audizione davanti alla commissione Affari ...

Baseball - Preolimpico 2019 : il regolamento. Girone all’Italiana : cosa succede in caso di arrivo a pari punti fra 2 o più squadre : Siamo ormai in prossimità del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Baseball: questa settimana a essere interessata è la zona Europa-Africa, con un torneo da sei squadre a Parma e Bologna che assegnerà un solo posto per il Giappone. Andiamo a vedere che cosa può succedere in caso di parità tra due selezioni nazionali, discorso fondamentale soprattutto se dovesse decidere il pass olimpico. La prima ...

Atletica - Olimpiadi 2020 : tutti i criteri di qualificazione - il regolamento per l’Italia. Serve il minimo dal 27 settembre 2019 : La FIDAL ha pubblicato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda l’Atletica leggera, ieri si è riunito il Consiglio della Federazione Italiana e ha così deliberato il regolamento di base per poter staccare il biglietto per la rassegna a cinque cerchi. Di seguito tutti i criteri FIDAL necessari per partecipare ai prossimi Giochi. criteri FIDAL PER PARTECIPAZIONI Olimpiadi 2020 Atletica LEGGERA: Saranno ...

Lecco : in carcere l’aggressore del sottopasso - era regolare in Italia : Milano, 13 set. (AdnKronos) – Era regolare in Italia perché figlio di una donna con cittadinanza Italiana il 24enne del Togo che lunedì scorso ha aggredito con violenza e senza motivo due donne nel sottopasso ferroviario della stazione di Lecco. L’uomo, però, non è più ai domiciliari da ieri: arrestato dalla Polfer subito dopo le aggressioni, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare emesso dal gip del Tribunale di Lecco ...