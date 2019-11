Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 7 novembre 2019) Un nuovo pericolo corre suinella fattispecie di una notizia allarmante su un incendio ale sulla fantomatica possibilità di otteneregratuitamente. In particolar modo su Facebook, più di qualcuno in queste ore, si sta imbattendo in un articolo tipo quello riportato al termine dell'articolo che sembra essere stato sfornato dal noto quotidiano La Repubblica ma così non è, per nulla. Non c'è stato alcun incendio alné in Italia né altrove, per quanto un post ritrovato sulla propria bacheca Facebook ne dia notizia a caratteri cubitali. A guardare bene l'annuncio, i nostri lettori dovrebbero notare almeno due note stonate: la più evidente riguarda il nome della testata giornalistica La Repubblica Italia. Per quanto il logo riportato sia quello del noto quotidiano cartaceo e online, La Repubblica Italia (proprio con l'indicazione del nostro ...

AppleNews_it : RT @OptiMagazine: L'incendio al magazzino #Apple e i 3777 #iPhone gratis: nuova trappola social - andreazenatti93 : RT @OptiMagazine: L'incendio al magazzino #Apple e i 3777 #iPhone gratis: nuova trappola social - OptiMagazine : L'incendio al magazzino #Apple e i 3777 #iPhone gratis: nuova trappola social -