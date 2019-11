Limone | dalla cucina alla bellezza | tutti i suoi benefici Ecco perché averne sempre

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 7 novembre 2019) Ricco di vitamina C, ilpresenta numerose proprietà benefiche tra cui favorire la digestione e rinforzare il sistema immunitario. Non solo, ilha poche calorie, circa 29 calorie per 100 grammi, e pochissimi grassi. Sono costituiti per la maggior parte da acqua, che rappresenta quasi 90 grammi su 100 grammi di limoni e hanno un basso indice glicemico. Che sia il the, il gelato, la torta, un condimento qualunque, il sapore aspro delinfunziona quasi. E non solo. Non a caso, negli ultimi anni questo frutto è diventato un vero e proprio alleato per la linea e per la beauty routine. Basti pensare all’ormai celebre bicchiere di acqua calda ebevuto la mattina a stomaco vuoto, un rimedio che aiuta il sistema immunitario idratando l’organismo ed evitando gli effetti collaterali tipo stanchezza, pressione arteriosa bassa o alta, mancanza di sonno ...

montevarchi : #MensaMontevarchi Oggi i nostri ragazzi hanno mangiato: Risotto al pomodoro, Filetto di pesce con spicchio di limon… - rubino_vi : L'autunno è arrivato e anche la colva è fatta: il dolce dei Morti dalla Puglia con grano, melagrana, noci e cioccol… - xceltictea : @hrhgeorgina Cioè la torta al limone fresca di mattinata mi vieni a dire che ha un sapore strano e poi gliene abbia… -