L’illusione dell’amore nel nuovo singolo di Mina e Fossati | un ritorno folk-rock per la

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 7 novembre 2019) Due grandi nomi della musica italiana e un lungo viaggio. Ildiapre un varco sugli intenti riversati nel primo album a due voci atteso per il 22 novembre, dando un primo ma importante assaggio di quello che hanno voluto esprimere con un'inaspettata prova sulla lunga distanza. Annamaria e Ivano fanno volano quindi al confine tra il Messico e gli Stati Uniti per raccontare di quegli amori indimenticabili ma illusori, quelli dei quali si nutre da sempre l'anima dell'uomo. La continua ricerca del sentimento più importante, e talvolta più doloroso, si traduce in un intreccio di parole scritte e composte da Ivano. Il brano anticipa l'uscita dell'album che uscirà il 22 novembre e rappresenta una piccola perla a livello discografico, dal momento che entrambi mancano dalle scene da molti anni.ha abbandonato le scene dal 1978, senza avere ...

