Liliana Segre | se la Storia deve vivere sotto scorta

Minacce a Liliana Segre - prefetto di Milano le assegna tutela : Il prefetto di Milano Renato Saccone ha deciso di assegnare una tutela alla senatrice a vita Liliana Segre per la sua sicurezza

Liliana Segre sotto scorta dopo le minacce a sfondo razziale. Salvini : «Anche io ne ricevo» : In seguito alle minacce via web e allo striscione di Forza nuova esposto nel corso di un appuntamento pubblico a cui partecipava a Milano, il prefetto Renato Saccone ha deciso di assegnare la tutela...

Liliana Segre da oggi avrà la scorta : le prime foto con i due agenti : Le prima immagini della senatrice a vita, 89 anni, a braccetto di due uomini della scorta: la decisione è stata presa mercoledì a causa di insulti e minacce

Il "torto" di Liliana Segre : E come glielo spiego, io, a Liliana Segre, quello che succede nel Paese dove sono nata, nel Paese dove è nata lei, ma nel momento sbagliato. O forse non c’è un momento giusto, ma solo alcuni meno sbagliati, e alcuni tragicamente sbagliati, e non so quale sia questo che viviamo.Io sono nata in una democrazia giovane, spuntata fuori da un Paese monarchico che aveva appena conosciuto una dittatura sanguinosa. Un Paese che stava ...

Antisemitismo - Liliana Segre da oggi sarà sotto scorta dopo le minacce ricevute : La senatrice a vita Liliana Segre da oggi sarà sotto scorta per la sua sicurezza personale. Lo ha deciso il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, che ha considerato molto gravi gli insulti ricevuti dalla Segre in questi ultimi giorni. Come si ricorderà, la donna è stata deportata presso il campo di concentramento di Auschwitz, dove i nazisti hanno sterminato milioni di Ebrei. Quando la donna fu rinchiusa nel lager aveva solo 14 anni. Da ...

Insulti e minacce - sotto scorta la senatrice Liliana Segre : Le numerose minacce e gli Insulti nei confronti della senatrice a vita Liliana Segre hanno spinto il prefetto di Milano Renato Saccone e il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza da lui presieduto ad assegnare la scorta alla senatrice.Liliana Segre, sopravvissuta al campo di concentramento di Auschwitz, ad un anno di lavori forzati quando aveva appena 14 anni e al campo di concentramento di Ravensbrück, sarà ora accompagnata in ogni ...

Antisemitismo : Zingaretti - ‘tutti dobbiamo difendere Liliana Segre’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “A pochi mesi dagli anni ’20 di questo nuovo secolo, a una donna straordinaria come Liliana Segre viene assegnata una scorta: potrebbe essere vittima di attacchi razzisti. Di fatto in qualche modo si limita o si vincola la sua possibilità di vivere libera. Non laviamocene le mani. dobbiamo difenderla tutte e tutti facendo scudo con la forza delle idee e l’impegno civile. Ogni giorno. ...

Assegnata la scorta a Liliana Segre : La senatrice a vita Liliana Segre avrà la scorta. La decisione è stata presa dal prefetto di Milano, Renato Saccone durante una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza, ed è arrivata in seguito alle minacce via web e allo striscione di Forza Nuova esposto nel corso di un appuntamento pubblico a cui la senatrice partecipava. La notizia è riportata da diversi quotidiani.

Liliana Segre sotto scorta : viviamo in un mondo al contrario : Liliana Segre costretta alla scorta per le minacce e gli insulti ricevuti. Perché viviamo in un mondo al contrario, dove i buoni devono essere messi sotto scorta, e i cattivi comandano e sono i responsabili del clima di intolleranza che ha portato una donna di 89 anni, espulsa dalla scuola a 8 anni, e poi a 13 anni deportata ad Auschwitz, a vivere oggi sotto scorta.Continua a leggere

Insulti e minacce online - Liliana Segre da oggi sotto scorta : Da oggi, Liliana Segre è sotto scorta. I carabinieri del Comando provinciale di Milano le garantiranno la misura di protezione, come è stato deciso durante il Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico presieduto dal prefetto Renato Saccone con i vertici cittadini delle forze dell’ordine. Due carabinieri, con un’auto a disposizione, la accompagneranno in ogni suo spostamento (si tratta del livello più bando di tutela). La senatrice a vita, ...

Liliana Segre - assegnata la scorta alla senatrice dopo le minacce a sfondo razziale : In seguito alle minacce via web e allo striscione di Forza nuova esposto nel corso di un appuntamento pubblico a cui partecipava a Milano, il prefetto Renato Saccone ha deciso di assegnare la tutela...

Liliana Segre - da oggi la senatrice a vita avrà la scorta : La senatrice a vita Liliana Segre da oggi avrà due carabinieri del Comando provinciale di Milano che la accompagneranno in ogni suo spostamento. La decisione è arrivata nel pomeriggio di ieri dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Renato Saccone, su indicazioni anche del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Protezione personale per la senatrice a vita Una decisione che arriva in seguito alle minacce via web ...

Da oggi Liliana Segre avrà la scorta : Troppi insulti e minacce : Da oggi Liliana Segre avrà la scorta. I carabinieri del comando provinciale di Milano garantiranno la propria presenza al fianco della senatrice a vita a ogni evento pubblico. La misura di protezione - che già da tempo era sotto esame - è stata disposta nel pomeriggio di ieri, nel corso del Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico presieduto dal prefetto Renato Saccone e al cui tavolo erano presenti anche i vertici cittadini delle forze ...

Quanto è sprofondato in basso un Paese che deve mettere sotto scorta Liliana Segre? : Mai avrebbe pensato che a 90 anni, sopravvissuta ai campi di sterminio, si sarebbe ritrovata a doversi muovere sotto scorta...