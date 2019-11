Liliana Segre da oggi avrà la scorta Troppi insulti e minacce

Liliana Segre vivrà sotto scorta : assegnata la protezione personale dopo le minacce ricevute : Il Comitato per l'ordine e la sicurezza di Milano ha deciso di assegnare la scorta alla senatrice a vita Liliana Segre. Si tratta di una protezione personale che prevede la costante presenza di due carabinieri negli spostamenti dell'89enne sopravvissuta ai campi di sterminio. Il sistema di tutela è stato assegnato a causa dell'aumento delle minacce e degli insulti ricevuti, nonché delle sempre più frequenti uscite pubbliche di Segre.Continua a ...

Da oggi la scorta per Liliana Segre : 7.38 Da oggi i carabinieri del Comando provinciale di Milano garantiranno la scorta alla senatrice a vita Liliana Segre, deportata nel gennaio del 1944 dal binario 21 della stazione Centrale al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, e sopravvissuta all'Olocausto. La misura di protezione, da tempo sotto esame, è stata disposta ieri pomeriggio durante il Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico. Liliana Segre è negli ultimi tempi ...

Liliana Segre cittadina onoraria di Varese : anche la Lega vota sì (dopo i mancati applausi in Senato) : A Varese la senatrice a vita fu arrestata nel 1943, per poi essere deportata ad Auschwitz. Il rinoscimento è stato votato da...

Forza Nuova appende striscione vicino al teatro in cui era ospite Liliana Segre : “Sala ordina, l’antifa agisce, il popolo subisce”. È lo striscione a firma del partito di estrema destra Forza Nuova, comparso questa mattina davanti alla sede del Municipio 6 di Milano, non molto distante dal teatro di via Fezzan in cui è in corso un incontro a cui partecipa, tra gli altri, anche la senatrice a vita Liliana Segre. Ad annunciarlo dal palco dell’Ecoteatro è stato il presidente del ...

Milano - Forza Nuova appende striscione contro Liliana Segre. La senatrice : “Non odio nessuno. Salvini? La mia porta è aperta” : “Sala ordina, l’antifa agisce. Il popolo subisce”. È lo striscione firmato Forza Nuova trovato davanti al Municipio 6 di Milano, non molto distante dal teatro di via Fezzan dove la senatrice a vita Liliana Segre e don Gino Rigoldi hanno tenuto un incontro con gli studenti del quartiere. L’ennesimo episodio di odio nei confronti della Segre, già destinataria di 200 messaggi antisemiti al giorno, è stato denunciato questa volta ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi - Liliana Segre : "Salvini? Porta aperta" - 5 novembre - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Liliana Segre replica all'ex ministro Salvini: "Incontrarlo? La Porta è aperta"., 5 novembre 2019,

"Liliana Segre nonnetta mai eletta" : si dimette il coordinatore della Lega di Lecce dopo gli insulti alla senatrice : Il coordinatore provinciale assume l'interim: "Parole esclusivamente a titolo personale e non nelle vesti di responsabile del nostro partito"

Liliana Segre - Varese dice sì alla cittadinanza onoraria e anche la Lega vota a favore. Maroni : “Caso diverso da quanto successo in Senato” : La città di Varese ha concesso, con votazione unanime, la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. In un consiglio comunale che ha visto un’ampia partecipazione della popolazione, la mozione proposta dal consigliere Enzo Rosario Laforgia ha ottenuto l’appoggio di tutte le forze politiche. Un lungo applauso ha poi sottolineato l’importanza simbolica della votazione, in una città in cui è iniziato il calvario della senatrice Segre, ...

Matteo Salvini : “Liliana Segre merita tutto il mio rispetto - le chiederò un incontro” : Matteo Salvini sul 'Corriere della Sera' annuncia che chiederà un incontro con la senatrice a vita Liliana Segre: "Le commissioni etiche le lascio all'Unione Sovietica. Ma Liliana Segre è una persona che merita tutto il mio rispetto e le chiederò quanto prima un incontro". E precisa che la Lega non si sarebbe astenuta in Senato "se ci si fosse limitati all'antisemitismo".Continua a leggere

"Liliana Segre nonnetta mai eletta" : si dimette il coordinatore della Lega di Lecce dopo gli insulti alla senatrice : Il coordinatore provinciale assume l'interim: "Parole esclusivamente a titolo personale e non nelle vesti di responsabile del nostro partito"

"Una nonnetta mai eletta". L'ignobile attacco del leghista a Liliana Segre : La senatrice a vita Liliana Segre “una nonnetta” usata come “avanguardia e maschera”, un personaggio “che non può essere attaccato, una vecchietta ben educata, reduce dai campi di concentramento, mai eletta. La Mrs. Doubtfire di Palazzo Madama”. Così in un comunicato Riccardo Rodelli, Segretario della “Lega Salvini premier” di Lecce, che definisce la commissione istituita da palazzo ...

Gli insulti di Rodelli - segretario della Lega di Lecce - a Liliana Segre : “Nonnetta mai eletta” : Il Segretario della Lega Salvini premier di Lecce, Riccardo Rodelli, critica l'istituzione della commissione Segre, definendola una "trappola" e un "ricatto". Ma non solo, perché offende personalmente la senatrice a vita Liliana Segre, etichettandola come una "nonnetta", una "vecchietta ben educata, reduce dai campi di concentramento, mai eletta".Continua a leggere

Che Tempo Che Fa - standing ovation per Liliana Segre : "Sull'antirazzismo non è possibile non essere d'accordo" : "Restituiamo qui, stasera, gli applausi che Liliana Segre non ha avuto in Parlamento". Così Luciana Littizzetto ha invitato il pubblico di Che Tempo Che Fa a tributare un omaggio a Liliana Segre, che qualche giorno fa, in Parlamento, non ha ricevuto né un applauso né un omaggio da parte degli esponenti di CentroDestra, astenutisi peraltro dal voto alla mozione anti odio e antirazzismo presentato dalla Senatrice a Vita. prosegui la ...

«Mia madre - che si aspettava solidarietà e ha trovato l’indifferenza» : parla il figlio di Liliana Segre : Liliana SegreLiliana SegreLiliana SegreLiliana SegreLiliana Segre«A voi che non vi alzate in piedi davanti a una donna di 89 anni, che non è venuta lì per ottenere privilegi o per farsi vedere più brava, ma è venuta da sola (lei sì) per proporre un concetto libero dalla politica, un concetto morale, un invito che chiunque avrebbe dovuto accogliere in un mondo normale, senza sospettosamente invece cercare contenuti sovversivi che potevano ...