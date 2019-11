Liguria Allerta Meteo Arancione 7 8 Novembre 2019

Allerta Meteo Liguria : in arrivo rovesci e temporale da Ponente a Levante : Continua la fase fortemente instabile sulla Liguria. A partire dal pomeriggio di oggi, giovedì 7 novembre, rovesci e temporali interesseranno la regione a partire da Ponente mentre assumeranno carattere di persistenza sul Centro Levante. Arpal ha quindi emanato l’Allerta Meteo per piogge diffuse e temporali con queste modalità: Sul Ponente (zone a e d, bacini piccoli e medi)dalle 16 di oggi giovedì 7 alle 8 di domani venerdì 8 novembre. Sul ...

Allerta Meteo Liguria : la criticità torna “gialla” fino alle 13 : Dopo i rovesci della notte sul Levante della regione, le celle temporalesche che si sono formate in mattinata sono andate in direzione della Toscana. Arpal ha modificato l’allerta Meteo per piogge diffuse nella zona C, che diventa gialla alle 12 e si conclude alle 13. Nella notte le precipitazioni hanno interessato in particolare le zone interne del Levante. Sulle 12 ore le cumulate più importanti hanno interessato il versante toscano del ...

Allerta Meteo Liguria : la criticità a Levante diventa arancione : Alla luce degli ultimi aggiornamenti modellistici, che indicano un rallentamento del fronte con precipitazioni più intense e persistenti sull’estremo Levante della Liguria, viste le condizioni di saturazione del suolo e il livello dei torrenti già sopra l’ordinario Arpal ha innalzato il livello di Allerta su C: gialla fino alle 5, arancione per temporali e piogge diffuse dalle 5 alle 15 di oggi, martedì 5 novembre. Questo l’avviso per oggi, ...

Maltempo - rischio mareggiate in Liguria. Allerta in Campania : Ancora Allerta Maltempo sull'Italia: è gialla (fino alle 24 di martedì 5 novembre) sui settori occidentali dell’Emilia-Romagna, mentre è terminata alle 13 di oggi in Calabria, dopo l'Allerta arancione di questa mattina sul versante tirrenico settentrionale della regione. Gialla, invece, in altre 13 regioni, tra cui anche la Campania - già colpita da forti piogge ieri - dove però a partire dalle 12 di domani e per le successive 24 ore ...

Liguria - mareggiata in fase calante. Ma da stanotte tornano pioggia e allerta gialla a Levante : Decine di sfollati tra Chiavari e Spezia, 40 famiglie isolate a Sanremo. E oggi è allarme per la mareggiata che dovrebbe colpire il Levante. L'avviso di Arpal resterà in vigore fino alle 15 di domani

Allerta Meteo Liguria : criticità gialla sul Levante da stasera : Dopo una breve pausa dal tardo pomeriggio la pioggia tornerà a bagnare il Levante della Liguria dove il suolo, a seguito delle precipitazioni degli ultimi giorni, è ormai saturo. Per questo ARPAL ha diffuso l’Allerta Meteo gialla per piogge diffuse sulla zona C (Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla): l’Allerta scatterà alle 22 di oggi, lunedì 4 ...

Allerta Meteo Liguria - attese nuove piogge sul centro-levante : dalla notte prevista una forte mareggiata - “ogni 10 secondi onde alte 5m” : Da domani pomeriggio in Liguria sono attese precipitazioni in intensificazione sul centro-levante della Regione, già colpito dalle intense piogge delle ultime ore. Lo spiega la dirigente del centro Meteo Arpal Francesca Giannoni stasera a Genova nel centro della Protezione civile. “Domani dovremo valutare molto attentamente quello che le nuove precipitazioni potranno portare – ha detto -. Chiaramente il territorio è completamente ...

Allerta Meteo Liguria : sul Levante criticità rossa - difficoltà nel Tigullio : La situazione Meteo più importante è sul Levante ligure, che passa ad Allerta rossa per i bacini medi e grandi, come il Magra, il Vara e l’Entella. Al momento la situazione più critica è sul Tigullio: a Lavagna alcune case scoperchiate a causa del vento e alcuni alberi caduti durante la notte, con 9 sfollati. Le piogge più copiose sono cadute tra Sestri Levante, Casarza Ligure e Moneglia, dove si sono verificate locali esondazioni dei torrenti ...

Maltempo - allerta rossa in Liguria. Tromba d’aria a Lavagna - esonda il Petronio : La situazione più critica nella zona di Levante con esondazioni, allagamenti e scuole chiuse. Ora si temono anche forti venti e mareggiate

Allerta meteo rossa Liguria : video maltempo/ Fiumi esondati - frane e sfollati : Allerta meteo rossa Liguria: l'allarme maltempo, video e danni. Tromba d'aria a Lavagna, frane a Chiavari e Riva Trigoso: strade chiude e sfollati

Allerta Meteo Liguria - allarme rosso nel Levante Ligure : sciopero nel porto della Spezia : Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno dichiarato lo sciopero unitario nel porto della Spezia, viste le condizioni Meteo odierne. L’Allerta rossa, infatti, non consente di svolgere le operazioni garantendo la sicurezza sul lavoro. I sindacati denunciano anche il ritardo della costituzione del Comitato di Igiene e Sicurezza, sollecitato in data 21 ottobre anche alle Presidenza dell’autorita’ di Sistema. Lo sciopero, che ...

Allerta Meteo Liguria : domani scuole chiuse a Sestri Levante : “Data la grande criticità ed emergenza della situazione domani a Sestri Levante scuole e asili chiusi“: lo ha annunciato il sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio, tramite la sua pagina Facebook, a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito soprattutto i comuni liguri del Levante. L'articolo Allerta Meteo Liguria: domani scuole chiuse a Sestri Levante sembra essere il primo su Meteo Web.

