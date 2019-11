L’editoriale di Corbo | “Tutto per il capriccio di un ritiro! A fine anno cessioni di

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 7 novembre 2019) L’editoriale di AntonioIl giornalista Antonionel suo editoriale per Repubblica scrive sul caotico momento del Napoli: “I poteri attribuiti ad Ancelotti sono pari alla sua debolezza. Con una squadra scadente quando gioca e ostile quando viola le consegne della società è logico prevedere acampionatodi massa e nuovo ciclo. Meno logico pensare che rimanga Ancelotti, apparso a sua volta seccato e deluso. Il suo dissenso ufficiale al ritiro conferma che non era condiviso. De Laurentiis ancora prima che si ribellassero al ritiro aveva patito richieste altissime per il rinnovo di alcuni contratti. – il giornalista poi prosegue aprendo una parentesi sul futuro dei giocatori – Per gli anziani la Cina diventa davvero vicina. Come probabile è la partenza dei più richiesti. Koulibaly fra questi. Fondare il prossimo ciclo sui livori di ...

ge_group : RT @tuttonapoli: L'editoriale di Corbo: 'A fine anno cessioni di massa e nuovo ciclo. Per gli anziani c'è la Cina, via anche Koulibaly' htt… - tuttonapoli : L'editoriale di Corbo: 'A fine anno cessioni di massa e nuovo ciclo. Per gli anziani c'è la Cina, via anche Kouliba… - Maurizio62 : Occorre fare piazza pulita a Gennaio, via tutti, si riparta da: Meret, Di Lorenzo, Luperto, Lozano, Milik, Ruiz, Ma… -