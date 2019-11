Le star di Avengers | Endgame rispondono alle domande sui Vendicatori

Jeremy Renner - la star di Avengers accusato dalla moglie di violenza : “Mi ha puntato una pistola contro e poi se l’è messa in bocca” : Jeremy Renner, attore che interpreta Occhio di Falco (Hawkeye) in Avengers è stato accusato di violenza verbale e abuso di sostanze stupefacenti e minacce di morte dalla ex moglie. La battaglia in tribunale per l’affidamento della figlia di 6 anni è molto dura. Lui e Sonni Pacheco, anche lei attrice, si sono sposati nel 2014: la separazione nel 2015. Dopo un periodo di affidamento congiunto, la donna avrebbe presentato alla Corte dei ...