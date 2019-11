«Le ragazze di Wall Street» è il videoclip più sexy di Jennifer Lopez Ecco perché

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 7 novembre 2019) Ledinon è un capolavoro e nemmeno il film d'autore su cui ci ritroveremo a fare approfonditi dibattiti, ma una cosa è certa: farà parlare parecchio di, la ballerina. Per certi versi è un ritorno alle origini: JLo, infatti, ha iniziato la sua carriera in tv nel corpo di ballo di un programma simile a Top of the Pops, il cinema e poi la musica sono arrivati dopo e hanno decretato il suo progressivo successo come attrice e quindi come diva della celluloide e pop star. La sua carica sensuale, sempre potente, anche in uno sguardo in un primissimo piano come nei movimenti più semplici (una stretta di mano, una camminata da un punto A a un punto B, il piegamento collo,etc) che si tratti di una scena di un film, di un servizio fotografico o di un pezzo non ballato di un, viene anche dalla conoscenza del corpo, del ...

cultwk : Lorene Scafaria dirige Jennifer Lopez, Constance Wu e altre in “Le ragazze di Wall Street”, una commedia non banale… - RivistaStudio : Il film arriva oggi nelle sale italiane, con il titolo Le ragazze di Wall Street - Business is business - luckyredfilm : Arrivano oggi le scatenate ballerine di #poledance di #LeRagazzeDiWallStreet. Tratto da una storia vera, @JLo e la… -