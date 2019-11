Lazio – Inzaghi non cerca scuse | “il mancato rigore pesa | ma c’è da fare mea culpa”

Lazio-Celtic - Simone Inzaghi e Immobile sulla stessa lunghezza d’onda : “Rigore netto - ma le colpe sono nostre” : Lazio sconfitta dal Celtic all’Olimpico e praticamente eliminata. Al termine della gara, Simone Inzaghi fa mea culpa: ”L’episodio del mancato rigore pesa, era clamoroso. Ci avrebbe ovviamente permesso di andare in vantaggio. La squadra per spirito mi è piaciuta, ma dovevamo fare il secondo gol ed essere più cattivi. Andiamo a casa con 0 punti e forse anche dall’Europa. C’è da fare mea culpa perché in queste ...

Diretta Lazio Celtic/ Streaming video tv : Inzaghi può solo vincere - Europa League - : Diretta Lazio Celtic Streaming video e tv: orario, quote e risultato live del match della quarta giornata della fase a gironi di Europa League.

Lazio-Celtic - Inzaghi in conferenza : “Domani c’è un solo risultato” : “C’è solo un risultato domani sera. Dovremo assolutamente vincere perché abbiamo in testa questo risultato e dobbiamo muovere la classifica sapendo che non sarà una gara semplice”. Sono le parole, alla vigilia di Lazio-Celtic, del tecnico biancoceleste Simone Inzaghi. “Vorrei rivedere la stessa prova della partita dell’andata, chiaramente con un risultato diverso. Abbiamo fatto un’ottima gara ma abbiamo ...

Lazio - Inzaghi gongola : “Vinta con merito - abbiamo l’obbligo di alzare l’asticella” : “abbiamo vinto meritatamente una partita importante contro una squadra che ha disputato un buon match. Ma la Lazio ha giocato una partita buonissima e ha fatto di tutto per vincere, volevamo spezzare il tabù San Siro dopo 30 anni”. Sono le parole dell’allenatore della Lazio Simone Inzaghi, a Sky, dopo la vittoria a San Siro dei biancocelesti. “Siamo usciti dalla crisi? Io ero tranquillo dopo le sconfitte, le nostre ...

Lazio - Inzaghi : “non mi fido del Milan” : “Non mi fido di questo Milan, una squadra che ha tenuto la rosa del quinto posto della scorsa stagione e ha perso solo Cutrone ma si e’ rafforzata con cinque pezzi pregiati”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia della trasferta di domani, a San Siro i biancocelesti non vincono da 30 anni esatti: “I tabu’ esistono per essere sfatati – aggiunge il tecnico ...

Lazio - Inzaghi è soddisfatto ma guarda già avanti : “Da domani testa al Milan” : “Abbiamo fatto un’ottima partita e un risultato così ci premia. Da domani però testa al Milan, sarà una gara molto impegnativa”. Sono le parole del tecnico della Lazio Simone Inzaghi, a Dazn, al termine del match che ha visto i suoi ragazzi rifilare un secco poker al Torino. “La miglior Lazio della stagione? Abbiamo meritato e sviluppato un bel gioco. Siamo contenti perché serviva continuità. Stiamo giocando ...

DIRETTA Lazio TORINO/ Video streaming DAZN : Simone Inzaghi vs Walter Mazzarri : DIRETTA LAZIO TORINO: streaming Video e tv, risultato live della partita in programma all'Olimpico e valida nella 10giornata della Serie A.

Lazio - conferenza Inzaghi : “non siamo Immobile dipendenti. Caicedo merita spazio” : Dimenticate le gioie di Firenze, la Lazio torna a pensare subito al campionato. Lo scontro diretto Napoli-Atalanta obbliga i biancocelesti alla vittoria per accorciare le distanze in classifiche. Il tecnico Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida col Torino, in conferenza stampa a Formello ha risposto alle domande dei giornalisti sui vari dubbi di formazione e infermeria. Ecco le parole del mister capitolino: “Domani sara’ una ...

La Lazio batte una grande Fiorentina : Inzaghi più tranquillo : Mister Simone Inzaghi tira un sospiro di sollievo grazie ai tre punti, conquistati all’ultimo respiro al Franchi, dalla sua Lazio.

Fiorentina-Lazio - parola agli allenatori. Montella : “Perché niente Var?”. Inzaghi : “Non parlo più” : Il posticipo domenicale tra Fiorentina e Lazio, che ha chiuso la 9^ giornata di Serie A, è andato ai biancazzurri. Al termine del match, ai microfoni di Sky Sport, le parole dei due allenatori Montella ed Inzaghi. Montella – “Io non capisco perché sull’episodio decisivo a 5′ dalla fine, in una gara tirata, l’arbitro non sia andato a controllare le immagini al Var. Quando c’è la Var e non si va a ...

Live Fiorentina-Lazio 0-1 Correa porta avanti gli uomini di Inzaghi : Il posticipo domenicale del Franchi tra Fiorentina e Lazio chiude il programma della 9a giornata di serie A. I viola viaggiano a metà classifica con 12 punti conquistati fino a questo momento,...

Fiorentina-Lazio 0-0 La Diretta le formazioni - Inzaghi sceglie Patric : Il posticipo domenicale del Franchi tra Fiorentina e Lazio chiude il programma della 9a giornata di serie A. I viola viaggiano a metà classifica con 12 punti conquistati fino a questo momento,...

Fiorentina-Lazio live - le formazioni ufficiali : Correa-Immobile per Inzaghi : Fiorentina-Lazio live, le formazioni ufficiali – La Fiorentina arriva in serie positiva allo scontro con la Lazio. Sei partite senza sconfitta per i viola. La squadra di Montella vuole proseguire su questa scia per risalire posizioni in classifica. La Lazio, invece, è reduce dal pareggio in rimonta contro l’Atalanta. La squadra di Simone Inzaghi vuole mantenere posizioni importanti per lottare per obiettivi come la ...

Probabili formazioni Fiorentina-Lazio : conferme per Montella - sorpresa per Simone Inzaghi : Probabili formazioni Fiorentina-Lazio – Il posticipo della nona giornata di Serie A va in scena al “Franchi”. La Fiorentina riceve la Lazio. I viola sono reduci da un’ottimo periodo, dopo le difficoltà in avvio di stagione. Montella sembra aver trovato gli equilibri giusti e soprattutto gli uomini su cui contare. Non a caso il tecnico di Pomigliano d’Arco sembra intenzionato a confermare l’undici delle ...