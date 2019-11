Lazio | Europa amarissima | il Celtic vince 2-1 al 95' | quasi eliminazione

VIDEO Lazio-Celtic 1-2 : highlights - gol e sintesi. Immobile non basta in Europa League : Questa volta non basta il solito Ciro Immmobile alla Lazio. Allo scadere Ntcham beffa i biancocelesti nella quarta giornata dell’Europa League 2019-2020: nel Girone E infatti i ragazzi di Simone Inzaghi al momento sono terzi e sembra essere praticamente impossibile trovare il passaggio del turno. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Lazio-Celtic. GOL VIDEO highlights Lazio-Celtic 1-2 Foto: Lapresse

Europa League - Lazio-Celtic 1-2 : 20.52 Per la Lazio clamorosa beffa all'Olimpico, battuta dal Celtic (1-2). Cammino in Europa ora decisamente compromesso. La serata era cominciata bene:già al 7' Immobile a segno con un piatto destro su cross di Lazzari.Ancora Immobile costringe Jullien (25') a un quasi autogol.Poi errori fatali ai biancocelesti: doppio svarione di Milinkovic e Acerbi, Forrest ringrazia e segna di destro al 38'. Nella ripresa la Lazio soffre in avvio il ...

Europa League - accoltellati a Roma due tifosi del Celtic : aggressione riconducibile agli ultras della Lazio : accoltellati due tifosi del Celtic fuori da un pub di Roma: l’aggressione sarebbe riconducibile agli ultras della Lazio Nella notte fra mercoledì e giovedì due tifosi del Celtic Glasgow sono stati accoltellati fuori da un pub di Roma. I due supporter, uno scozzese ed un tedesco, arrivati insieme ad altri 9000 tifosi nella Capitale per la sfida di Europa League fra Lazio e Celtic, sono stati accerchiati da 7-8 persone e poi aggrediti: ...

