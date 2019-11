Lavazza ha creato cialde totalmente compostabili

Fonte : agi

(Di giovedì 7 novembre 2019) L'italianasarà la prima azienda leader mondiale nel settore del caffè a proporre. Una rivoluzione che oggi più che mai appare necessaria, nel mondo infatti, è stato calcolato, sono circa 20 miliardi le capsule utilizzate ogni giorno, tante quante ne basterebbero, come scrive The Guardian, per fare il giro della pianeta Terra 14 volte. Come smaltire le capsule? Leper il caffè, secondo una ricerca pubblicata solo qualche giorno fa, rappresentano, per quanto riguarda il riciclaggio, quasi un oggetto del mistero: oltre un terzo dei consumatori di caffè nel Regno Unito ammettono di buttare nel cestino le loro capsule usate perché non sanno come smaltirle correttamente. Un problema cheha risolto utilizzando quelli che sta pubblicizzando già sul proprio sito inglese come Eco Caps, involucri a base di biopolimero che si decompongono in ...

