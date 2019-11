La Roma cade in Germania 2-1 | il Monchengladbach segna al 95esimo

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 8 novembre 2019)– Laperde aall’ultimo respiro e perde anche la vetta del gruppo J di Europa League. Al Borussia Park decide un’inzuccata aldel figlio d’arte Marcus Thuram. Termina 2-1 per i padroni di casa, che agganciano i giallorossi in graduatoria e in virtù anche del pareggio maturato all’andata operano lo scavalco per scontri diretti. A comandare il ragguppamento è ora il Basaksheir, corsaro in Austria per 3-0 e adesso in solitaria a 7 punti raccolti. Fazio rompe gli equilibri. L’argentino sbaglia pali e porta i padroni di casa in vantaggio Fonseca lascia a sorpresa Florenzi in panchina e preferisce Santon per sopperire all’assenza di Spinazzola. Per i restanti 10/10 di squadra sono gli stessi visti nel 2-1 di campionato contro il Napoli. L’avvio di partita è soporifero, ridestato solamente da un colpo di testa a ...

pensiero_lat : #terremo avvertito anche a Roma Nel senso che lo hanno avvertito che a Roma non serve visto che la città già cade… - Solo_La_Lazio : ?? Cade anche la #Roma in #EuropaLeague ?? - ultimometro1 : La #Roma cade al '95 contro il Borussia capolista in Bundes. Adesso si complica il passaggio del turno, con una cla… -