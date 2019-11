La nuova Guerra Fredda

Una nuova crisi umanitaria in Bosnia riapre le ferite della guerra : La situazione nel campo profughi di Vucjak al confine tra la Bosnia e la Croazia rischia di degenerare dopo che il sindaco della città ha deciso di sospendere tutti i servizi di base. Leggi

Dazi Usa - Trump annuncia una tregua nella guerra commerciale con la Cina : nessuna nuova sanzione dal 15 ottobre. Le Borse volano : Da una parte il fronte europeo, con i Dazi degli Usa pronti a scattare il 18 ottobre anche su una parte del made in Italy, dal parmigiano agli amari. Dall’altra l’annuncio di una prima “pace” che metterebbe fine alla guerra commerciale con la Cina. A dirlo è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in persona che parla di “fase uno“: non ancora lo storico patto per risolvere tutte le annose questioni ...

"Davvero non vogliamo fare nulla per impedire questa nuova guerra?". L'appello della famiglia di Lorenzo Orsetti : “La priorità è fermare questo attacco ai curdi e poi sarà necessario trovare una soluzione pacifica per questa zona del Medio Oriente”. Lo chiede Alessandro Orsetti, padre del 33enne fiorentino Lorenzo Orsetti, ucciso il 18 marzo dall’Isis mentre militava come volontario con le milizie curde, commentando i primi attacchi delle forze armate turche al confine tra Siria e Iraq per impedire alle forze curde di ...

Marco Columbro - nuova bordata contro Barbara D’Urso : ormai è guerra aperta : Marco Columbro e Barbara D’Urso, ormai è guerra aperta. Dopo gli stracci volati in trasmissione ecco con Marco Columbro è stato raggiunto da un non troppo ambito premio. Il popolare conduttore infatti, re degli anni a cavallo tra gli 80 e 90, quando formava una coppia d’acciaio con Lorella Cuccarini, è stato raggiunto da Valerio Staffelli che gli ha consegnato il tapiro d’oro.Si è trattato di un momento che non è passato per niente inosservato ...

Stidda - blitz contro la mafia di Gela - in 500 pronti a una nuova guerra : Stidda, blitz della polizia a Gela, in provincia di Caltanissetta. Disarticolata l'organizzazione mafiosa della 'Stidda'. In carcere capi e gregari

Mafia - blitz della polizia contro la “stidda” di Gela : 500 uomini pronti a una nuova guerra. Nei video un raid armato contro un negozio : blitz della polizia contro la ‘stidda’ di Gela: in carcere sono finiti capi, gregari e semplici affiliati della cosca dei Di Giacomo. Secondo gli investigatori, negli ultimi anni il clan avrebbe preso con la violenza e le estorsioni il controllo su buona parte del territorio, gestendo il traffico di droga, infiltrando l’economia legale con imprese di comodo e imponendo i prodotti delle proprie aziende ai commercianti. Le ...

Mafia - Stidda era pronta a nuova guerra : 9.07 Le indagini che hanno portato alla maxi operazione odierna contro la nuova Stidda, e a 110 arresti, hanno fatto luce anche sulla potenza militare dell'organizzazione. Il braccio violento del clan, con 500leoni (uomini armati), secondo gli investigatori era in grado di scatenare "l'ennesima guerra di Mafia". A Gela (CL) sono finiti in manette capi,gregari e sodali che gestivano un fiorente traffico di droga e si erano infiltrati ...

Colpo alla mafia - 70 arresti in tutta Italia : 500 uomini armati pronti a una nuova guerra : Colpo alla mafia. Due operazione della Polizia di Stato contro il clan la Stidda hanno portato all'arresto di diversi esponenti criminali in tutta Italia. La prima ha portato all'arresto in...

Apple - Disney e la nuova “guerra” dello streaming : I pezzi della scacchiera sono quasi sistemati. Apple è pronta con la sua piattaforma, Apple tv+: la lancerà il primo novembre in tutto il mondo. E Disney, in Olanda, sta già facendo i primi test con Disney+. Manca ancora qualcuno, come Hbo Max, NBC e CBS; ma, più o meno, ci siamo. Netflix, per bocca

"Hong Kong è la nuova Berlino nella nuova Guerra fredda". Joshua Wong in tour per internazionalizzare la crisi : internazionalizzare la crisi di Hong Kong, esortando i Paesi occidentali a schierarsi al fianco dei manifestanti dell’ex colonia britannica per la difesa dei valori democratici. È con questo obiettivo che il 22enne Joshua Wong, uno dei leader delle proteste di Hong Kong, sta conducendo il suo tour tra Europa e Stati Uniti, dopo il fermo di qualche giorno fa in aeroporto per aver violato l’obbligo di dimora. Joshua Wong ...