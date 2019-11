La Juventus vince a Mosca e vola agli ottavi | decisivo Douglas Costa

Calcio - Champions League 2019-2020 : Juventus già qualificata. Inter e Atalanta obbligate a vincere - Napoli vicinissimo agli ottavi : A due giornate dalla fine della fase a gironi della Champions League 2019-2020 solamente la Juventus, tra le squadre italiane, è sicura della qualificazione agli ottavi di finale. Grazie al successo di ieri a Mosca, i bianconeri hanno staccato il pass per il turno successivo con due turni di anticipo e sono vicinissimi a chiudere anche al primo posto (3 punti di vantaggio sull’Atletico Madrid). Delle altre tre italiane rimaste, il Napoli è ...

Tardelli : 'La Juventus può giocare male o bene - però alla fine vince perché ha i campioni' : La Juventus è pronta a disputare la partita di Champions League a Mosca contro la Lokomotiv, un match che potrebbe regalare, in caso di vittoria, la matematica qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. Si discute però ancora del momento di forma della Juventus, che dal punto di vista del gioco sembra avere un po' di difficoltà. Le partite contro il Lecce, Genoa e Torino dimostrano questo, anche se i bianconeri ...

Calciomercato Juventus - Don Balon : CR7 vorrebbe convincere Haland ad andare a Torino : La Juventus è pronta ad affrontare una settimana densa di impegni importanti. Si parte con il derby di Torino di stasera, 2 novembre, si proseguirà mercoledì con la sfida di Champions League contro la Lokomotiv Mosca ed infine Juventus-Milan che si disputerà domenica 10 novembre. Al di là del calcio giocato, però, continuano a giungere voci di mercato relative a trattative che potrebbero decollare l'anno prossimo. La Juventus guarda sempre con ...

La Juventus vince con un rigore fantasioso al 94esimo : L’attore stavolta è Cristiano Ronaldo. È il 94eesimo. Viene sfiorato in area e cade simulando. Il tocco c’è ma il suo tuffo non risente del tocco. È un tuffo. Alla Juventus ovviamente viene concesso il rigore che decide Juventus-Genoa.- La Juventus vince 2-1 perché Ronaldo trasforma il calcio di rigore. È il peso politico che fa la differenza, La Juventus pesa, influenza. Ogni qual volta accade qualcosa alla Juventus, Nicchi ...

Juventus - vincere non basta più : serve una svolta nel gioco : Prima che si possano creare fraintendimenti, bisogna chiarire subito una cosa: nel calcio conta vincere le partite e la Juventus lo sta facendo. La squadra di Sarri è infatti ancora imbattuta in questa stagione: tra campionato e Champions League, la Juve non ha mai perso. Ma siamo sicuri che alla Juventus basti vincere? La scelta di affidare la panchina a Sarri non sembra dire questo. Juventus: la scelta di Sarri è stato un segno di ...

Juventus - Cristiano Ronaldo non si pone limiti : “possiamo vincere tutto. Pallone d’Oro e 700 gol? Più importante la squadra” : Cristiano Ronaldo carica la Juventus in vista degli impegni di Champions League: il portoghese non si pone limiti e mette i trionfi di squadra prima di quelli individuali Cristiano Ronaldo protagonista anche fuori dal campo. In conferenza stampa, alla vigilia della sfida fra Juventus e Lokomotiv Mosca, il fuoriclasse portoghese ha parlato da vero leader esaltando le qualità dei compagni e mettendo al primo posto i trionfi di squadra ...

Mercato Juventus - Rabiot non convince : arriva il nuovo piano di Paratici! : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di Mercato e come evidenziato dai colleghi spagnoli, la Juventus potrebbe tornare alla carica per un centrocampista già nel corso della prossima sessione di Mercato invernale. Di fatto, Paratici e lo staff bianconero starebbero valutando la possibilità di mettere le mani su una nuova mezz’ala, prestante fisicamente, ma anche abile ad attaccare gli spazi e la profondità. ...

Bonolis : 'L'Inter mi è piaciuta contro la Juventus - che comunque ha meritato di vincere' : La Juventus ha ripreso il campionato dove lo aveva lasciato, ovvero ha vinto l'importante match contro il Bologna, che comunque ha dato filo da torcere ai bianconeri. Anche l'Inter però ha risposto alla squadra allenata da Sarri, grazie ad una faticosa vittoria in casa del Sassuolo. Nonostante un dominio manifestato nel primo tempo, gli uomini di Conte hanno subito l'offensiva del Sassuolo che è riuscito a realizzare tre reti ad una delle difese ...

Juventus – Pjanic soddisfatto dopo la vittoria sul Bologna : “ci hanno messo in difficoltà - ma abbiamo meritato di vincere” : Pjanic sorride dopo la vittoria di questa sera contro il Bologna: le parole del bosniaco La Juventus ha conquistato oggi altri 3 preziosi punti, con la quinta vittoria consecutiva. I bianconeri hanno mandato al tappeto il Bologna col punteggio di 2-1 allo Stadium, grazie alle reti di Ronaldo e Pjanic. “Avevo già visto il Bologna, è una squadra ben messa in campo e che ci ha messi in difficoltà. Alla fine, però, abbiamo meritato di ...

Juventus - Matuidi difende Rabiot : “non è un mio rivale - sono certo che ci aiuterà a vincere titoli importanti” : Il centrocampista francese ha spezzato una lancia in favore del connazionale, sottolineando come la fase critica di ambientamento sia terminata Blaise Matuidi interviene a favore di Adrien Rabiot, prendendo le difese del connazionale e rispedendo al mittente le critiche sul suo deficitario avvio di stagione. Lapresse Il centrocampista francese ha spezzato una lancia in favore dell’ex PSG, intervenendo ai microfoni dell’Equipe: ...

La vittoria di San Siro non basta - Cassano spiazza tutti : “la Juventus non vincerà lo scudetto” : L’ex attaccante barese ha espresso il proprio parere sulla corsa scudetto, ammettendo di vedere favorita l’Inter rispetto alla Juventus Non è bastata la vittoria di San Siro per convincere Antonio Cassano a puntare sulla Juventus, nonostante la splendida prestazioni fornita dai bianconeri in casa dell’Inter. Massimo Paolone/LaPresse L’ex attaccante barese ha sottolineato di vedere favoriti ancora i nerazzurri per lo ...

Live Juventus-Bayer L. 1-0 Colpo vincente di Higuain : Secondo appuntamento stagionale per la Juventus di Maurizio Sarri in Champions League, dopo il rocambolesco pareggio per 2-2 di un paio di settimane fa sul campo dell'Atletico Madrid; a Torino...

LIVE Juventus-Bayer Leverkusen - Champions League in DIRETTA : sfida da vincere - Sarri si affida a Cristiano Ronaldo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le probabili formazioni di Juventus-Bayer Leverkusen – La presentazione di Juventus-Bayer Leverkusen – Il programma di Champions League (1° ottobre) Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Juventus-Bayer Leverkusen, secondo match valido per il Gruppo D della Champions League 2019-2020. All’Allianz Stadium di Torino la Vecchia Signora andrà a caccia dei tre punti, reduce ...