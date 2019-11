La foto della regina Elisabetta che nessuno doveva vedere

Cast e personaggi di High School Musical : The Musical : The Series - le prime immagini della serie Disney+ (foto e video) : High School Musical: The Musical: The series si mostra al pubblico con una prima serie di immagini che ritraggono il Cast ed alcuni frame del primo episodio, in arrivo su Disney+, la piattaforma streaming di Disney che debutta il 12 novembre negli Stati Uniti. Ispirata agli omonimi film di Peter Barsocchini, High School Musical: The Musical: The series è una produzione americana sviluppata da Tim Federle, che ha Oliver Goldstick come ...

Shay Mitchell ha svelato il nome della figlia - pubblicando la prima tenera foto con la piccola : Un nome molto particolare The post Shay Mitchell ha svelato il nome della figlia, pubblicando la prima tenera foto con la piccola appeared first on News Mtv Italia.

Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova - la foto della figlia Alma conquista tutti : “Un anno di te” : Raoul Bova e Rocío Munoz Morales sono riservatissimi. Entrambi attori ed entrambi bellissimi, sono infatti tra i personaggi del mondo dello spettacolo più discreti. Difficile che la coppia si sbilanci mai troppo sul privato, nelle interviste ma anche sui rispettivi canali social. Recentemente la bella Rocío, che oltre a essere protagonista in tv con ‘Un passo dal cielo 5’ in queste settimane è impegnata in teatro proprio con Raoul nella commedia ...

Flavio Briatore e Benedetta Bosi dopo la smentita - le nuove foto della vacanza romantica : «Sono ancora a Malindi» : La notizia del fidanzamento di Flavio Briatore con la ventenne Benedetta Bosi ha subito fatto il giro del web, provocando diversi commenti per i 49 anni di differenza d?età tra i due...

Ragusa - omaggio della Polizia : 1 minuto di silenzio per i vigili del fuoco morti foto : 1 minuto di silenzio per i 3 vigili del fuoco morti ad Alessandria e un mazzo di fiori per la protettrice Santa Barbara della Squadra Volante Ragusa

Il fallo in scivolata su Hwang è la foto della stagione di Koulibaly : Piove sul bagnato per Koulibaly. Se fino ad oggi l’incauto tocco di Torino, che regalò la vittoria alla Juve, era stata la fotografia della sua stagione, da oggi possiamo aggiungere la scivolata in aria ai danni di Hwang. Se le ultime prestazioni del difensore senegalese non avevano soddisfatto e avevano lasciato adito a qualche critica, il fallo da rigore di ieri non lascia attenuanti e i giornali oggi si sono scatenati contro il nostro ...

Eicma 2019 - novità e sorprese della fiera a due ruote più importante d’Europa – foto : La 77esima edizione Eicma 2019, Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo, è in programma dal 7 all’10 novembre a fiera Milano-Rho, ma già i battenti si sono aperti per le giornate stampa. Un festival dedicato alle novità di settore ma anche a competizioni e spettacoli di intrattenimento. E un’occasione per guardare al futuro, elettrificato, dei mezzi a due ruote. Fra le novità da non perdere figurano la Honda CBR 1000RR ...

Svaligiavano le villette della provincia - arrestati (foto e VIDEO) : l'articolo Svaligiavano le villette della provincia, arrestati (FOTO e VIDEO) è stato scritto su Diretta Sicilia.

Benedetta Parodi pubblica la foto della tavola allestita. Ma un dettaglio non sfugge : Apparecchiare la tavola si sa è un'arte. Dovrebbe saperlo bene Benedetta Parodi regina indiscussa della cucina in televisione. Se a sbagliare ci si mette anche lei, apriti cielo. Nell'ultimo post social pubblicato dalla conduttrice di Real Time, la Parodi è stata presa in giro dai suoi fan per la disposizione di bicchieri e forchette. La presentatrice, infatti, ha condiviso su Instagram uno scatto della tavola apparecchiata per una cenetta con ...

Al via oggi gli Stati Generali della Green Economy : dalle emissioni alle rinnovabili - la fotografia dell’Italia : In Italia la Green Economy sta registrando alcune criticità. Le emissioni di gas serra non calano da 5 anni; i consumi di energia sono tornati a crescere, l’aumento delle rinnovabili si è quasi fermato negli ultimi 5 anni, l’ecoinnovazione non decolla, il parco auto italiano resta il più “denso” d’Europa (644 auto ogni 1.000 abitanti), le emissioni delle nuove auto aumentano dal 2018 e peggiora il tasso di circolarità. Questa fotografia ...

Esa - l’immagine EO della Settimana : la crepa di Halloween [foto] : Utilizzando le immagini radar della missione Copernicus Sentinel-1, l’animazione mostra l’evoluzione di due fratture del ghiaccio da settembre 2016 fino a metà di ottobre 2019. La grande voragine che si estende verso nord è chiamata Chasm 1, mentre la fessura che si estende verso est è chiamata la crepa – o Crack – di Halloween. Scoperta per la prima volta il 31 ottobre 2016, la crepa di Halloween si estende a ...

Le foto più belle della Maratona di New York : La Maratona più famosa del mondo si è corsa ieri, come da 49 anni nella prima domenica di novembre, attraverso i cinque distretti di New York

MotoGp – Un abbraccio ricco di amore : il rientro ai box di Valentino Rossi dopo il Gp della Malesia è dolcissimo [foto] : Un rientro ai box dolcissimo per Valentino Rossi ieri al Gp della Malesia E’ andato in scena ieri il Gp della Malesia di MotoGp: a trionfare sul circuito di Sepang è stato un ottimo Maverick Vinales, che si è lasciato alle spalle Marquez e Dovizioso. dopo una serie di gare deludenti, Valentino Rossi ritrova un timido sorriso, grazie al quarto posto di ieri: il Dottore sicuramente avrebbe preferito salire sul podio, ma il risultato ...

MTV EMAs 2019 : le foto più belle della celebre Kermesse canora - : Fonte foto: Getty images; la presseMTV EMAs 2019: le foto più belle della celebre Kermesse canora 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna L'evento si è svolto nel cuore di Siviglia