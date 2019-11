La fondazione con Arnault e tutti gli affari di Thierry Breton | il francese che fa

Gruppo FCA - Con la fondazione Veronesi per la prevenzione maschile : Due Ducato per prendersi cura della salute degli uomini. A partire dal 30 ottobre e fino a sabato 2 novembre, Milano ospita i veicoli commerciali messi a disposizione da FCA alla Fondazione Umberto Veronesi e alla Fondazione SIU Urologia Onlus. Obiettivo, sensibilizzare il pubblico maschile sull'importanza della prevenzione nella lotta contro i tumori. I mezzi saranno in piazza Duomo dalle ore 10 alle ore 18 per accogliere tutti i ...

fondazione Pirelli - "Facciamo squadra con i libri" - un tributo alla cultura : Nellambito della settimana di #ioleggoperché, la Fondazione Pirelli ha organizzato levento "Facciamo squadra con i libri". L'iniziativa, interamente dedicata ai giovani, ha coinvolto tre ospiti d'eccezione: Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter; il capitano della squadra femminile di quest'ultima, Regina Baresi; e Mario Isola, responsabile F.1 e car racing Pirelli. A Luigi Garlando, scrittore e giornalista sportivo, il ruolo di ...

Approvata Convenzione tra Roma Capitale e fondazione Bioparco - copertura spese benessere animale al 65% : Roma – La Giunta capitolina ha approvato lo schema di Convenzione tra Roma Capitale e la Fondazione Bioparco. Un accordo atteso da anni che disciplina i rapporti tra l’Amministrazione e l’Ente che, oltre ad essere un polo di attrazione turistica e culturale della città, svolge rilevanti funzioni di interesse pubblico come luogo di conservazione e conoscenza di specie animali e del loro habitat, centro di educazione ambientale e ...

fondazione MADDALENA GRASSI/ Stai con me : così aiutiamo a casa i bambini malati gravi : Da 15 anni la FONDAZIONE si dedica all'assistenza domiciliare a minori affetti da patologie gravi o gravissime. Offrendo una grande, professionale compagnia

La fondazione Scuola del Patrimonio si allea con Iccrom e Anci per valorizzare la cultura : Esportare all’estero il know how italiano nella gestione del Patrimonio culturale e valorizzare le risorse diffuse a livello locale. Sono due gli accordi strategici firmati dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali per rafforzare la propria azione a favore del sistema dei beni culturali italiani. Il primo, siglato ieri tra Carla Di Francesco, commissario straordinario della Fondazione, e Webber Ndoro, direttore generale ...

Verona : Vigili del fuoco - domani al Filarmonico concerto per 80 anni fondazione : Verona, 9 ott. (AdnKronos) - domani alle 20,30 al teatro Filarmonico di Verona concerto della banda nazionale dei Vigili del fuoco in occasione dell’ottantesimo anno della fondazione del Corpo. I Vigili del fuoco furono istituiti come Corpo Nazionale nel 1939, riunendo i vari Corpi dei pompieri comu

Dario Franceschini ha confermato la procedura di revoca della concessione dell’Abbazia di Trisulti alla fondazione sovranista di Steve Bannon : Il ministro per i beni e le attività culturali Dario Franceschini ha annunciato di voler proseguire la procedura di revoca della concessione ministeriale dell’Abbazia di Trisulti, che era stata data a una fondazione di Steve Bannon, ex capo stratega di Donald Trump.

Enel : fondazione Centri Studi riconosciuta Best Organization Brand al Charge Award (2) : (AdnKronos) – La giuria dei Charge Awards, formata da esperti e professionisti del mondo accademico e della comunicazione, è partita dalla valutazione di 86 aziende tra le quali sono state individuate le 25 finaliste che sono state suddivise in otto categorie: Organization, Established, Challenger, Green, B2B, Transmission, Distribution e Product & Innovation. La Fondazione Centro Studi Enel è un’organizzazione no profit ...

Enel : fondazione Centri Studi riconosciuta Best Organization Brand al Charge Award : Roma, 4 ott. (AdnKronos) – Promuovere il dibattito scientifico e Studiare gli scenari globali del settore energetico. Sono gli elementi che hanno permesso alla Fondazione Centro Studi Enel di ottenere il riconoscimento ai Charge Awards 2019 nella categoria Best Organization Brand, come migliore associazione nella ricerca, analisi e condivisione dei più importanti temi d’attualità del settore. La cerimonia di premiazione si è ...

Giuseppe Conte visita la fondazione San Raffaele a Ceglie Messapica : la presentazione dell'esoscheletro : Alla vigilia di San Raffaele, arcangelo a cui è dedicata la Fondazione che gestisce il Presidio ospedaliero ad alta specialità di Ceglie Messapica, la visita del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sottolinea anche un anniversario importante a chiusura del 2019: i primi venti anni di attività al

Giuseppe Conte - il premier visita la fondazione San Raffaele a Ceglie Messapica. Poi la sfida de La Piazza : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, oggi venerdì 27 settembre prima di far tappa a La Piazza evento organizzato e promosso da Affaritaliani.it, ha visitato il presidio ospedaliero ad Alta specialità Fondazione San Raffaele a Ceglie Messapica. L'incontro con ospiti, familiari, operatori sani

Lancia ancora con la fondazione Umberto Veronesi : Lancia ribadisce l’impegno per la prevenzione e il sostegno alla ricerca supportando la Fondazione Umberto Veronesi e la Pink Parade. Per il terzo anno consecutivo infatti il brand parteciperà alla Corsa in Rosa del 6 ottobre con numerose attività, anche sui canali digital, per sensibilizzare il proprio pubblico, in larga parte femminile, senza tralasciare quello […] L'articolo Lancia ancora con la Fondazione Umberto Veronesi sembra ...

Consiglio e fondazione Nazionale dei Commercialisti - Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) : ultimi chiarimenti : Roma – Una panoramica degli aspetti principali della disciplina alla luce dei più recenti interventi di prassi resi dall’Agenzia delle entrate con le circolari n. 17/E del 2 agosto 2019 e 20/E del 9 settembre 2019. Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento “Gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA): ultimi chiarimenti”. Gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (di seguito, ISA) ...

Usa - ecco lo spot per la prima campanella. Il video della fondazione che si batte contro la violenza nelle scuole è inquietante : La fondazione Sandy Hook, fondata dai genitori delle vittime della sparatoria avvenuta nell’omonimo istituto, si batte contro la violenza nelle scuole. Nei giorni scorsi ha proposto un video spot che mette in guardia dai rischi di quello che è un vero e proprio incubo negli Usa e spiega come “Sopravvivere all’anno scolastico” con alcuni oggetti d’uso comune, un evidente gioco di contrasti che rende la visione ...