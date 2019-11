Kristen Stewart e come andò davvero quando fu vista tradire Robert Pattinson

Kristen Stewart : "Pensavo che avrei sposato Robert Pattinson - mio primo amore. Ora amo la mia compagna" : “Robert Pattinson è stato il mio primo amore. Pensavo che ci saremmo sposati”, a confessarlo è l’attrice Kristen Stewart dopo il coming out e l’annuncio della relazione con l’autrice e scrittrice Dylan Meyer. In un’intervista in radio con Howard Stern, l’attrice ha parlato della relazione con il collega conosciuto sul set di “Twilight” nel 2008: “Io e Robert siamo ...

Kristen Stewart : «Quando pensavo che avrei sposato Robert Pattinson» : Se la situazione fosse stata diversa, Kristen Stewart avrebbe potuto persino sposare Robert Pattinson. O almeno è quello che la stessa Stewart ha lasciato intendere in un’intervista in radio con Howard Stern, parlando del passato. «Siamo stati insieme per anni», racconta adesso col senno di poi, «[Pattinson] è stato il mio primo amore. Lui è un grande». Veloce ripasso per i pochi che potrebbero non aver seguito le vicende della coppia più ...

Kristen Stewart sulla sua sessualità : «Siamo tutti incredibilmente ambigui. Ed è meraviglioso»

Kristen Stewart : Mi hanno chiesto di nascondere il mio orientamento sessuale : Kristen Stewart ha lamentato presunti ostacoli alla carriera, sulla base della sua vita privata. Lo racconta il Guardian, che spiega come l’attrice si trovi al momento alla Mostra del Cinema di Venezia per presentare il suo ultimo film “Seberg”, biopic sulla storia travagliata dell’attrice americana Jane Seberg.\\ Nel corso di un’intervista, l’ex star di Twilight ha affermato che le sia stato detto “a chiare lettere”, prima di ...

Kristen Stewart rivela : Parlo con i fantasmi : Intervistata da Vanity Fair US, Kristen Stewart rivela che non solo sente le presenze ma addirittura ha la capacità di parlare con i fantasmi, che spesso incontra nelle città in cui recita. Kristen Stewart è una delle giovani attrici internazionali di maggior successo. Deve la sua fama alla saga di Twilight che l'ha fatta conoscere e amare dal grande pubblico. La sua carriera l'ha portata a interpretare molti ruoli diversi tra loro ...

Ecco il bacio tra Kristen Stewart e Stella Maxwell : Scoppia la passione tra le Kristen Stewart e Stella Maxwell, che tra baci e topless sono tornate insieme. Ne avevamo parlato giusto qualche giorno fa, quando lo yacht con a bordo Kristen Stewart insieme ad un gruppo di amici, compresa la sua ex Stella Maxwell aveva veleggiato in Italia. Non si era ancora capito se le due erano rimaste amiche o si era riaccesa la passione, ma ora la risposta l’abbiamo. Kristen e Stella sono tornate ...