Kim Kardashian come Reese Witherspoon | foto

Kim Kardashian - compromessi religiosi con Kanye West - : Elisabetta Esposito Kim Kardashian ha dovuto affrontare numerosi compromessi a causa del viaggio spirituale del marito Kanye West: ecco cosa ha dovuto accettare Kim Kardashian e Kanye West rappresentano una delle coppie vip più affiatate dello star system, ma anche le due celebrità sono dovute scendere a compromessi, non troppo semplici da affrontare. Questo a causa del “viaggio spirituale” compiuto dal rapper. Come riporta BuzzFeed, ...

Kim Kardashian è riuscita a far commuovere la momager Kris con un regalo davvero speciale : Presente anche il resto del clan The post Kim Kardashian è riuscita a far commuovere la momager Kris con un regalo davvero speciale appeared first on News Mtv Italia.

Kim Kardashian : il fotoritocco è un (brutto) affare di famiglia : Photoshop, famosi fotoritocchi Photoshop, famosi fotoritocchi Valeria MariniLe KardshianKim KardashianKylie JennerAlessia MarcuzziAlessia MarcuzziChiara NastiElisabetta CanalisWanda NaraDavid Beckham Kylie JennerKhloé KardashianPhotoshop, famosi fotoritocchi Kourtney KardashianWanda NaraScott MorrisonBelén RodriguezBelén RodríguezKim KardashianCristiano MalgioglioThe ApprenticeMatteo SalviniValeria MariniFabrizio CoronaElisabetta GregoraciChiara ...

Kim Kardashian ha la casa invasa dalle tarantole : ne cattura una e la mostra sui social : Neanche i vip sono immuni dalle disavventure domestiche. Ne sa qualcosa Kim Kardashian che sta facendo i conti con le tarantole, dei ragni velenosi potenzialmente letali, che hanno invaso la sua casa. L’influencer ha documentato la cosa su Instagram, mostrando schifata una grande tarantola che è riuscita a catturare e rinchiudere in una scatola: “Ecco, questo è successo oggi“, ha commentato Kim – che non ha mai nascosto ...

Jennifer Pamplona sosia Kim Kardashian/ 'Ho curato la mia anima - ora sto bene' : Chi è Jennifer Pamplona la sosia di Kim Kardashian ospite a Live Non è la D'Urso: 'quando ho perso il mio fidanzato ero depressa e fuori di testa'

Kim Kardashian : «Sto imparando ad accettare la psoriasi come una parte di me» : Valutare bene la curaDiversi tipi di trattamentocome impostare la skin routineCortisone, quando e comeL’aiuto in piùLa texture della cremapsoriasi e dietaFare il pieno di polifenoliE i cibi da ridurreEredità materna (Kris Jenner ne soffre da anni), la psoriasi sta tormentando la regina dei selfie hot, alias Kim Kardashian. Qualche tempo fa Kim ha lanciato un appello SOS via Twitter, scrivendo al mondo intero che la sua psoriasi sta diventando ...

Kim Kardashian e Kanye West stavano per dare il nome “Ye” all’ultimo figlio : È stata Kylie a fargli cambiare idea The post Kim Kardashian e Kanye West stavano per dare il nome “Ye” all’ultimo figlio appeared first on News Mtv Italia.

Kim Kardashian fa 39 anni : ha organizzato tre giorni di festa : Per una grande star, un grande compleanno. Kim Kardashian, prossima ai 40, ha compiuto oggi 39 anni e per l’occasione ha voluto organizzare una festa da “teenagers”: un weekend con le sorelle, Kylie Jenner , Khloé Kardashian e Kourtney Kardashian, e qualche amica. Tre giorni di festeggiamenti solo donne, "come lei voleva", almeno così ha rivelato una fonte alla rivista People. Tutte le invitate hanno raggiunto la festeggiata a Palm Springs in ...

Kim Kardashian e Kanye West hanno rinnovato i voti : Kim Kardashian e il marito Kanye West hanno più di un motivo per festeggiare. La regina di Al passo con i Kardashian e il marito rapper hanno da poco dato il benvenuto al quarto figlio Psalm, nato tramite surrogata. E per festeggiare l’anniversario dei cinque anni, hanno deciso di organizzare una nuova cerimonia. Dopo le nozze a Firenze del 2014, celebrate davanti a un muro di fiori bianchi, i due hanno così rinnovato le promesse. Davanti ...

Diventa un'amante virtuale : per Kim Kardashian un milione di dollari : Si chiama “VirtualMate” il nuovo prodotto dell'intelligenza artificiale che promette ai fan di tutto il mondo di poter vivere una relazione reale e completa con la star dei loro sogni. Si tratta di un dispositivo appena lanciato sul mercato che consente agli utenti di avere un incontro intimo, interattivo e coinvolgente con una persona virtuale attraverso l'uso della realtà virtuale, vivendo un'esperienza realistica, che promette di essere il ...

La «nuova» Kim Kardashian - che vuole andare a cena con Greta Thunberg (e studia da avvocato) : Greta Thunberg si prepara a salpare sul Malizia IIGreta Thunberg si prepara a salpare sul Malizia IIGreta Thunberg si prepara a salpare sul Malizia IIGreta Thunberg si prepara a salpare sul Malizia IIGreta Thunberg si prepara a salpare sul Malizia IIGreta Thunberg si prepara a salpare sul Malizia IIGreta Thunberg si prepara a salpare sul Malizia IIGreta Thunberg si prepara a salpare sul Malizia IIGreta Thunberg si prepara a salpare sul Malizia ...

Kim Kardashian battezzata in Armenia insieme ai figli : Difficile pensare che Kim Kardashian potrà dimenticare il recente viaggio fatto in Armenia con i figli. Questo perché, come documentato anche da The Blast, la star di Keeping Up with the Kardashian ha approfittato del suo viaggio in Armenia per ricevere il sacramento del battesimo insieme ai figli. Un obiettivo che Kim Kardashian ha condiviso coi suoi follower, pubblicato più foto del suo viaggio sul suo account instagram. Nei primi due scatti ...

Kim Kardashian e il battesimo insieme ai figli in Armenia : Kim Kardashian a Los Angeles con la famigliaKim Kardashian a Los Angeles con la famigliaKim Kardashian a Los Angeles con la famigliaKim Kardashian a Los Angeles con la famigliaKim Kardashian a Los Angeles con la famigliaKim Kardashian a Los Angeles con la famigliaKim Kardashian a Los Angeles con la famigliaKim Kardashian a Los Angeles con la famigliaKim Kardashian a Los Angeles con la famigliaKim Kardashian a Los Angeles con la famigliaKim ...

Kim Kardashian battezza i figli in Armenia : assente Kanye West : Kim Kardashian è volata in Armenia per far battezzare i figli ma con lei non c'è suo marito Kanye West. L'assenza del produttore si è fatta notare nel viaggio dell'influencer, che per ora non ne ha spiegato i motivi. Tuttavia, Kim non era sola nel suo viaggio: ad accompagnarla in questa esperienza c'era sua sorella Kourtney, che ha scelto di essere con lei in un momento così importante.\\A dare la notizia di questo viaggio è stato il Daily Mail, ...