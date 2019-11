Juventus | si pensa al Milan | ottimismo per de Ligt | torna Cuadrado

Probabili formazioni Juventus-Milan : Pioli pensa alla difesa a 3 - rientra Rabiot : Pioli sta pensando di passare dalla formazione 4-3-3 al 3-4-2-1, permettendo così a Conti e Rodriguez di avere di nuovo la possibilità di giocare dall'inizio. Inoltre, il modulo si adatterà bene anche a Caldara una volta che sarà completamente guarito. Secondo quanto riportato da 'Goal Italia', l'allenatore sta lavorando per trovare una soluzione per affrontare la partita estremamente difficile contro la Juventus domenica sera. Una difesa ...

Juventus - Sarri concede un giorno di riposo ai bianconeri prima di pensare alla Champions : Dopo la vittoria nel derby contro il Torino, Maurizio Sarri ha concesso qualche ora di relax ai suoi ragazzi. La Juventus, infatti, sta godendo di una domenica di riposo. La squadra potrà così ricaricare le batterie in vista della sfida di mercoledì contro la Lokomotiv Mosca. In Champions League, l'allenatore toscano farà qualche cambio anche perché qualche giocatore ieri sera è apparso un po' stanco. Inoltre, contro la Lokomotiv Mosca, Maurizio ...

La Juventus pensa al derby : Higuain in gruppo - Pjanic a parte : Per la Juventus non c'è un attimo di sosta alla luce di un calendario super serrato. I bianconeri stamattina si sono subito ritrovati alla Continassa per iniziare a preparare il derby della Mole, la sfida contro i 'cugini' del Torino in programma sabato 2 novembre alle 20.45. Ovviamente chi ha giocato ieri ha svolto un lavoro di scarico mentre gli altri hanno svolto un allenamento tradizionale. Per Maurizio Sarri questa seduta ha portato ...

Juventus - Cuadrado da jolly ad indispensabile : sarebbe pronto il rinnovo di contratto : Nella Juventus che sta raccogliendo notevoli risultati in Serie A ed in Champions League, stanno brillando diversi giocatori: in difesa la leadership di Bonucci è evidente, anche se nel match contro la Lokomotiv Mosca ha commesso un errore che poteva costare ai fini del risultato finale, così come la qualità di Pjanic sta contribuendo a rendere piacevole ed efficace il gioco dei bianconeri. La sorpresa maggiore però, in questo inizio di ...

Juventus - Adani : 'E pensare che c'è gente che crede che Dybala non sia decisivo' : Questa estate sembrava che l'avventura di Paulo Dybala alla Juventus potesse essere arrivata al capolinea. Il numero 10 juventino, invece, ha deciso di rifiutare le varie offerte e di rimanere a Torino. La scelta di Paulo Dybala fino ad ora è stata premiata visto che con la Juve si sta togliendo grandi soddisfazioni. Maurizio Sarri ha rivitalizzato la Joya che lo ripaga a suon di gol. Il numero 10 juventino, martedì contro la Lokomotiv Mosca, ha ...

Juventus - il presidente Agnelli senza limiti : “la nostra missione è pensare in grande. Ronaldo? Merita il Pallone d’Oro” : Il presidente della Juventus ha parlato a margine dell’Assemblea dei soci, soffermandosi anche su Cristiano Ronaldo Giornata di Assemblea dei soci in casa Juventus, con il presidente Agnelli che ha spiegato per filo e per segno quelli che sono gli obiettivi del club a medio e lungo termine. Massimo Paolone/LaPresse Un discorso articolato e preciso, nel corso del quale il numero uno bianconero si è soffermato anche su CR7: ...

Juventus - squadra già al lavoro : si pensa alla partita contro la Lokomotiv Mosca : Questa mattina, la Juventus si è subito ritrovata alla Continassa per preparare la sfida contro la Lokomotiv Mosca. Infatti, i bianconeri martedì saranno nuovamente in campo per la terza gara del girone di Champions League. Oggi, però, la squadra ha lavorato divisa in due gruppi e chi ha giocato contro il Bologna ha svolto un lavoro defaticante, mentre gli altri giocatori hanno effettuato un allenamento tradizionale. Dunque di fatto Maurizio ...

Mercato Juventus - Dybala torna indispensabile : cambia il suo futuro : Mercato Juventus – L’argentino è stato uno dei migliori in campo nel Derby d’Italia contro l’Inter, che ha permesso ai bianconeri di sorpassare la squadra di Conte e ritrovare la vetta della classifica. Il numero dieci è stato letale in occasione della rete del vantaggio dopo soli 4′ di gioco, sorprendendo con un sinistro potente e velenoso Handanovic. Un gol che mancava da quasi sei mesi a Dybala, che aveva firmato ...

Juventus - CR7 starebbe pensando all'addio al calcio : i tifosi sognano Mbappé o Neymar : L'arrivo di Cristiano Ronaldo è stato molto importante per tutto il calcio italiano: il portoghese ha sicuramente portato un ritrovato prestigio a tutto il movimento del nostro calcio che mancava da decenni. Allo stesso tempo, la Juventus ha deciso di investire in maniera pesante sul portoghese convinta che alla lunga il suo acquisto possa portare dei benefici sportivi ed economici. Ma l'ultima intervista di Ronaldo a 'Sport Bible' ha ...

Juventus - Ronaldo sorprende tutti e pensa al ritiro : “Sì - ecco quando avverrà” : Ronaldo Juventus, un binomio nato nella passata stagione, ma che potrebbe interrompersi già nel corso della prossima stagione. Di fatto, come sottolineato dallo stesso diretto interessato, CR7 starebbe valutando la possibilità di dire addio al calcio giocatore. Intervistato ai microfoni di “Sport Bible”, l’attaccante bianconero ha parlato del futuro e dei suoi nuovi progetti. Ronaldo […] L'articolo Juventus, Ronaldo ...

Calciomercato Juventus : Dybala resta in bilico - l’Atletico Madrid ci pensa : Le voci sul Calciomercato della Juventus non si spengono. Oggetto dei rumors torna ad essere Paulo Dybala, ancora ai margini nelle rotazioni di Sarri ma corteggiato da mezza Europa. Secondo la stampa spagnola l’argentino è nel mirino di Diego Simeone che da tempo va cercando un attaccante di livello internazionale. l’Atletico Madrid sta vagliando alcune piste e la “Joya” è una di queste. Attenzione però al Tottenham che continua a monitorare da ...

Juventus - si pensa alla Champions League : Douglas Costa verso il forfait : La Juventus si è ritrovata questa mattina alla Continassa per mettere nel mirino la sfida contro l'Atletico Madrid. alla ripresa il gruppo non era compatto visto che chi ha giocato ieri si è dedicato ad un lavoro di scarico. Mentre gli altri hanno lavorato in campo. Per la partita di mercoledì in casa Juve ci sono alcuni dubbi visto che ieri a Firenze Douglas Costa, Miralem Pjanic e Danilo sono usciti per problemi fisici. Il brasiliano ...

Juventus - effetto Cristiano Ronaldo : fatturato da record - la cifra impensabile : Mezzo miliardo. Ecco a quanto ammonta il fatturato della Juventus, grazie anche al contributo offerto dall'acquisto di Cristiano Ronaldo, che ha permesso una campagna di espansione a livello globale del marchio della società torinese. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Juve avrebbe sì perso 40

Montella - dal rischio retrocessione alla rinascita : “l’anno scorso tutti pensavano solo alla Coppa Italia! Juventus? Voglio batterla” : Vincenzo Montella commenta il pessimo finale della scorsa stagione e si dice pronto a dare una svolta al campionato appena iniziato: la sfida alla Juventus è proibitiva, ma la Fiorentina può rinascere Il secondo capitolo dell’avventura di Vincenzo Montella a Firenze non è iniziato nel migliore dei modi. ‘L’Aeroplanino’ è tornato sulla panchina viola nelle ultime gare della passata stagione, inanellando una serie di ...