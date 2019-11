Juventus | Pogba-Bonucci | siparietto su instagram | c’è l’indizio di mercato?

Calciomercato Juventus - possibile nuovo 'colpo alla Pogba' : è Chong dello United (RUMORS) : La Juventus ha dimostrato - nell'ultimo Calciomercato estivo e non solo - come l'idea sia quella di investire su giovani di qualità, che siano pronti per il presente ma che diventino dei riferimenti soprattutto in futuro: gli acquisti di De Ligt, Demiral, Pellegrini e Romero per la prima squadra e Mota Carvalho, Han e Rafia per l'under 23 ne sono la dimostrazione. Inoltre, a gennaio potrebbe arrivare un giovane centrocampista offensivo ...

Calciomercato Juventus - Pogba interessa al Real ma lui preferisce i bianconeri (RUMORS) : La Juventus è impegnata in un tour di force di partite molte importanti in Serie A e in Champions League, ma nonostante questo i media stanno dando molta attenzione alle notizie di Calciomercato. Sicuramente gli Europei 2020 potrebbero condizionare molto il Calciomercato invernale, con tanti giocatori possibili convocati con le rispettive nazionali che cercano società che diano loro fiducia, su tutti Emre Can e Rakitic. Diverso invece è il ...

Juventus alla ricerca dei "nuovi Paul Pogba" : tra questi il prediletto è Matias Soulé : "Nuovi Paul Pogba", è questo l'obiettivo della Juve alla ricerca dei top player da pescare prima dell'esplosione definitiva nel calcio dei grandi. Tra tutti - a spiccare - è Matias Soulé. Il giovane - come scrive il Corriere dello Sport - è un attaccante mancino argentino, classe 2003, in fuga dal V

Moggi : 'Non credo che la Juventus stia trattando male Mandzukic - non riprenderei Pogba' : Negli ultimi mesi in casa Juventus ha spesso tenuto banco la situazione di Mario Mandzukic: il croato non è più al centro del progetto bianconero, tant'è che è stato escluso dalla lista Champions, e poche settimane fa sembrava che l'attaccante ex Atletico Madrid potesse trasferirsi in Qatar, ma alla fine queste trattative che lo vedevano coinvolto sono sfumate. Adesso resta da capire quale sarà il futuro di Mario Mandzukic e se tornerà ...

Calciomercato Juventus - Paganini : 'Occhio a Pogba per gennaio' : La Juventus lavora a ranghi ridotti alla Continassa dato che la maggior parte dei giocatori è impegnata con le rispettive nazionali. Oltre che sul calcio giocato, nelle ultime ore a tenere banco sono anche le notizie di Calciomercato, con tante società che potrebbero rinforzarsi a gennaio. Una di quelle che potrebbe attingere molto al Calciomercato invernale è sicuramente la Juventus, sia in tema acquisti che in quello delle cessioni. I ...

Calciomercato Juventus - The Sun : 'Mandzukic ed Emre Can pur di arrivare a Pogba' (RUMORS) : La Juventus è prima in classifica sia in Serie A che in Champions League ma ciò che è emerso in questo mese di ottobre è la qualità del gioco espressa dai bianconeri. Merito dei giocatori ma anche del calcio promosso da Maurizio Sarri, che sta dimostrando tutto il suo valore da tecnico. Il secondo gol di Higuain contro l'Inter dimostra come la Juventus stia cercando di promuovere un gioco più offensivo, caratterizzato da molti passaggi che ...

Calciomercato Juventus - non solo Rakitic o Pogba - spunta il colpo a costo zero! : Calciomercato Juventus- Sessione di mercato estiva in archivio, ma la Juventus sarebbe già pronta a lavorare in vista della prossima finestra di mercato di gennaio. Una sessione che potrebbe permettere ai bianconeri di dire addio a qualche esubero e far cassa per programmare il futuro. Come detto, l’addio di Emre Can, il quale condurrà 4 mesi complicati dopo l’esclusione a sorpresa dalla lista Champions. Il centrocampista valuterà il ...