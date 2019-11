Juventus | che sgarbo di Ramsey a Cristiano Ronaldo | il gallese gli ruba il gol e un

Lokomotiv Mosca Juventus - Sarri svela tutto : “Ecco perchè ho sostituito Ronaldo” : Lokomotiv Mosca Juventus Sarri- Maurizio Sarri, al termine del match vinto per 2-1 dalla Juventus, ha colto l’occasione per spiegare il motivo della sostituzione di Cristiano Ronaldo, il quale ha accusato un leggero affaticamento all’adduttore. Il tecnico ha ammesso: “Ronaldo è un paio di giorni che sentiva un fastidio al ginocchio il quale poi andava ad affaticargli l’adduttore. L’ho visto correre male e allora ho ...

Highlights Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2 e Atalanta-Manchester City 1-1 : bianconeri agli ottavi! : Highlights Lokomotiv MOSCA JUVENTUS- La Juventus batte 2-1 il Lokomotiv Mosca last minute e accede agli ottavi di finale di Champions League con due turni d’anticipo. Decidono i gol di Ramsey e di Douglas Costa. Il brasiliano mette il sigillo con un gol straordinario al 93′. Juve qualificata nonostante qualche difficoltà nella gestione della gara. […] L'articolo Highlights Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2 e Atalanta-Manchester City ...

Lokomotiv Mosca-Juventus - Sarri : “non la miglior prestazione. CR7 arrabbiato? Perché non stava benissimo” : “La prestazione non è stata delle migliori, abbiamo concesso il fianco a tante ripartenze. Sapevamo che avrebbero impostato una partita di questo tipo, primo tempo troppo aperti e secondo con troppi giocatori sopra la linea, della palla con circolazione troppo lenta e rischio di perderla. Buono l’aspetto caratteriale Perché ho visto che la squadra voleva la vittoria a tutti i costi e l’ha raggiunta con Douglas Costa in ...

LIVE Lokomotiv Mosca-Juventus - Champions League in DIRETTA : trasferta in Russia che vale la qualificazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita – Le probabili formazioni Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lokomotiv Mosca-Juventus, match valido per la Champions League 2019-2020 di calcio. I bianconeri scenderanno in campo nella capitale russa per andare a caccia della qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea, i Campioni d’Italia si trovano in testa a ...

Lokomotiv Mosca-Juventus stasera in tv : a che ora inizia e su che canale vederla : Questa sera la Champions League torna protagonista con la seconda tornata di incontri valevoli per la quarta giornata della fase a gironi a partire dalle ore 18.55 con la partita della RZD Arena di Mosca tra i padroni di casa del Lokomotiv e la Juventus. La compagine bianconera può conquistare la qualificazione agli ottavi di finale con due turni d’anticipo in caso di vittoria in Russia a prescindere dal risultato dell’altra sfida ...

Champions League : Lokomotiv Mosca-Juventus e Atalanta-Manchester City in diretta su Sky : Stasera, mercoledì 6 novembre 2019, torna la Champions League. Le partite della più importante competizione europea per club saranno trasmesse in esclusiva da Sky, mentre Mediaset manda in onda una gara in chiaro su Canale 5. Le italiane protagoniste sono 4, ossia Juventus, Napoli, Inter e Atalanta.MERCOLEDÌ 6 NOVEMBREprosegui la letturaChampions League: Lokomotiv Mosca-Juventus e Atalanta-Manchester City in diretta su Sky pubblicato su ...

Tardelli : 'La Juventus può giocare male o bene - però alla fine vince perché ha i campioni' : La Juventus è pronta a disputare la partita di Champions League a Mosca contro la Lokomotiv, un match che potrebbe regalare, in caso di vittoria, la matematica qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. Si discute però ancora del momento di forma della Juventus, che dal punto di vista del gioco sembra avere un po' di difficoltà. Le partite contro il Lecce, Genoa e Torino dimostrano questo, anche se i bianconeri ...

Juventus - ripresi gli allenamenti al JTC : in Champions mancherà Cuadrado : Questo pomeriggio la Juventus ha ripreso ad allenarsi dopo la domenica di riposo. I bianconeri hanno iniziato a mettere nel mirino la gara di mercoledì contro la Lokomotiv Mosca. Maurizio Sarri per questa partita farà un po' di cambi anche perché qualche giocatore necessita di rifiatare. Uno di questi è Paulo Dybala che, probabilmente, riposerà e al suo posto dovrebbe giocare Gonzalo Higuain. L'altra novità di formazione sarà in difesa visto che ...

Mercato Juventus : Barcellona e City sul bianconero. Che plusvalenza! : Mercato Juventus – La sessione di calcioMercato invernale è sempre più vicina e la Juventus inizia a pensare a come fare cassa. Una della opzioni potrebbe essere rappresentata dalla cessione di Rodrigo Bentancur. Il giovane uruguaiano classe 1997, sembra infatti esser finito sul taccuino di squadre importanti del calibro di Barcellona e Manchester City. Mercato Juventus: possibile cessione e plusvalenza importante A riportare la notizia è ...

Torino Juventus formazioni ufficiali : torna CR7 - ma che sorpresa in attacco : Torino Juventus formazioni – Il giorno del derby di Torino è arrivato; Maurizio Sarri, ha fatto le sue scelte ed ha sciolto ogni dubbio nonostante i punti interrogativi della vigilia. Il dubbio Pjanic è stato risolto con il centrocampista bosniaco nuovamente tra i titolari. La vera sorpresa è in difesa con De Sciglio dal primo minuto. attacco affidato a Ronaldo, Dybala e Bernardeschi. Fuori quindi Higuain. Torino Juventus formazioni ...

Juventus - Demiral : possibile divorzio a gennaio - interessate Arsenal e Manchester United : In questa prima parte di stagione Maurizio Sarri ha fatto diverse rotazioni ma in difesa ha preferito affidarsi sempre ai titolarissimi ovvero Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt. Anche perché vista l'assenza di Giorgio Chiellini il tecnico toscano preferisce consolidare l'intesa tra il numero 19 juventino e l'olandese. Perciò Merih Demiral e Daniele Rugani hanno giocato una sola partita a testa. Il numero 28 bianconero ha avuto la sua chance ...

Calciomercato Juventus - un sogno che potrebbe diventare realtà - si tratta per l’arrivo di Mbappè : Un giocatore di valore assoluto serve alla Juve per fare un ulteriore salto di qualità. La Juventus è alla ricerca di un fuoriclasse che possa alzare ancora il livello tecnico della squadra. Il nome, che in queste ore, sta sempre più circolando nella dirigenza bianconera è quello del fortissimo attaccante francese, già campione del mondo, Mbappè. Il giocatore ora al Paris Saint Germain sarebbe attratto da una nuova esperienza in un ...

Torino-Juventus stasera in tv : orario d’inizio - su che canale vederla - streaming e palinsesto : È il giorno del Derby della Mole. Sia apre con gli anticipi l’undicesima giornata del campionato di Serie A di calcio 2019-2020. Vanno in scena in questo sabato tante partite importanti: la stracittadina di Torino sarà sicuramente la più attesa. I padroni di casa granata, non in un ottimo periodo di forma, attendono i pluri campioni d’Italia della Juventus che non vorranno fermare il proprio cammino vista un’Inter pronta al ...

Kulusevski Juventus : l’inatteso retroscena che sorprende tutti : Kulusevski Juventus – Arriva direttamente dalle colonne della Gazzetta dello Sport l’inatteso retroscena sulla vicenda. Secondo quanto riferito dal “quotidiano rosa”, il ragazzo avrebbe potuto vestire la maglia della Juventus. Le sorprendenti prestazioni del giovane calciatore svedese stanno sorprendendo tutti, così che sul suo conto, sono molte le voci che si rincorrono. Kulusevski Juventus: il retroscena svelato dalla ...