Jamie Lee Curtis | Ho assunto cocaina con mio padre | avevamo lo stesso problema Ero

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 7 novembre 2019) “Sapevo che mioaveva une io avevo lo: la droga”. In un’intervista a Variety, l’attriceLeeha raccontato il suo passato di dipendenze. Ancora oggi, nonostante da 20 anni non faccia più uso di antidolorifici, si definisce “drogata”. Per 10 anni,Leeha abusato del Vicodin. Tutto cominciò quando i medici glielo prescrissero, dopo un intervento per ridurre le occhiaie. Doveva utilizzarlo come antidolorifico, divenne la sua droga. In quei 10 anni, l’attrice si ritrovò ad assumerecole collega Tony: “C’è stato un periodo in cui ero l’unica figlia che parlava con lui. Ho avuto sei fratelli. Ora ne ho cinque. Nicholas è morto per overdose di eroina a 21 anni”. Anche ilè morto in seguito a un ...

