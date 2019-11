Isola di Reunion | turista divorato da squalo | nello stomaco del pesce un dito con la fede

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 7 novembre 2019) A fugare ogni dubbio è stato un macabro ritrovamento:di unotigre, unche può raggiungere anche i sette metri di lunghezza, c'era uncon attaccata ancora lanuziale. L'aè stato riconosciuto dalla moglie di unche era stato dato per disperso dallo scorso sabato. Il fatto è accaduto nell'diche si trova al largo del Madagascar, nell'Oceano Indiano, ed è una regione d’oltremare della Francia. L'uomo scomparso, un 44 enne di origine scozzese, era in vacanza in quella che è una vera meraviglia della natura, diventata tuttavia tristemente celebre. Destinazione preferita dai surfisti, da alcuni anni l'è considerato il posto più pericoloso al mondo per i crescenti attacchi da parte dei temutissimi predatori dei mari....

