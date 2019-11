Intervista alla madre di Nadia Toffa | Parlavamo sempre della sua morte

Nadia Toffa - Intervista madre : le parole dette alla figlia prima della morte : Nadia Toffa, intervista inedita della madre: “Parlavamo sempre della sua morte” e le ultime e toccanti parole che si sono scambiate Passano i mesi ma il ricordo di Nadia Toffa rimane sempre intatto. Nel frattempo sua madre Margherita, stretta da un dolore viscerale, ha portato a compimento una delle ultime volontà della figlia: la pubblicazione […] L'articolo Nadia Toffa, intervista madre: le parole dette alla figlia prima ...

Paola Caruso in crisi con Moreno dopo l’Intervista dalla D’Urso : La storia fra Moreno Merlo e Paola Caruso è già arrivata al capolinea? Solo qualche giorno fa la coppia era stata ospite del salotto di Barbara D’Urso per raccontare l’amore e la voglia di allargare la famiglia. Ancora una volta la showgirl calabrese si era sfogata contro l’ex Francesco Caserta accusandolo di aver abbandonato Michelino, il bambino frutto della loro relazione. “Moreno è una persona che ascolta molto, in ...

Bagno di folla a Roma per Mara Venier stilista : "Lavoro e affetti a gonfie vele - non potrei chiedere di più dalla vita" (VIDEOIntervista) : Bagno di folla a Roma per Mara Venier stilista: "Lavoro e affetti a gonfie vele, non potrei chiedere di più dalla vita" (VIDEOINTERVISTA)

Matteo Salvini - la "conversione" e il retroscena : cosa c'è davvero dietro l'Intervista-svolta alla Chirico : La "conversione" di Matteo Salvini: portare la Lega verso il centro per non fare la fine di Marine Le Pen in Francia. Secondo Augusto Minzolini, non sono solo Matteo Renzi, Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Carlo Calenda a guardare, in maniera differente, allo spazio politico che un tempo fu della Dem

A due anni dalla scomparsa di Michele Scarponi nasce il docufilm “Gambe”. OM Intervista il fratello Marco : Michele Scarponi, classe ’79, ciclista già a otto anni, professionista dal 2002, l’anno della sua prima vittoria di tappa nella Settimana Ciclistica Lombarda, ha ottenuto una carriera di successi fino ad arrivare al Tour de France del 2014 e al Giro d’Italia 2016. Il campione è stato investito durante un allenamento da un furgone in strada, a Filottrano in provincia di Ancona e ha perso la vita. A due anni dalla scomparsa di Michele Scarponi ...

Non è l'arena - sconvolgente Intervista alla figlia di Diabolik : "Chi era mio padre" : "Mio padre non era un boss mafioso". Ginevra Piscitelli, figlia dell'ultras della Lazio Fabrizio, meglio conosciuto come Diabolik, ucciso il 7 agosto scorso con un colpo di pistola, parla in una intervista esclusiva da Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7. "Ci eravamo scambiati dei messaggi poco

Francesco Facchinetti Intervistato dalla Balivo sminuisce le liti con Irama e Fedez : La puntata del 9 ottobre del programma Vieni da Me ha avuto come ospite Francesco Facchinetti. Dopo aver parlato della sua vita privata e dei prossimi progetti di lavoro, l'artista ha fatto chiarezza sui suoi rapporti con Irama e Fedez. intervistato da Caterina Balivo, il figlio di Roby Facchinetti si è sottoposto alla "cassettiera". L'ospite ha estratto da ogni cassetto degli oggetti che hanno segnato dei momenti importanti della sua vita. In ...

Carola Rackete in difficoltà durante l'Intervista alla Bbc : le differenze con PiazzaPulita di Formigli : Se Corrado Formigli a PiazzaPulita l'ha descritta come un'eroina (o meglio, con le sue domande assai accomodanti ha contribuito a farla passare come tale), lo stesso non si può dire di un giornalista inglese. Carola Rackete è stata ospite del programma della Bbc Hardtalk condotto da Stephen Sackur.

Vespa - commissione pari opportunità Odg : “Aperto procedimento disciplinare dopo l’Intervista alla vittima di femminicidio” : Bruno Vespa sarà “sottoposto al rituale procedimento disciplinare” per l’intervista, giudicata “inaccettabile”, fatta a una donna, Lucia Panigalli, vittima di tentato femminicidio andata in onda nell’ultima puntata di Porta a Porta il 17 settembre scorso. Ad annunciarlo la commissione pari opportunità dell’Ordine nazionale dei giornalisti che sottolinea come la denuncia sia partita da una privata ...

"Toni intollerabili" : bufera su Bruno Vespa per l'Intervista alla donna vittima di violenza : Le frasi e i toni utilizzati dal conduttore di 'Porta a Porta' nella conversazione con Lucia Panigalli, sopravvissuta a un...