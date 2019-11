Inter | ci sarebbe anche Borja Valero tra i giocatori sotto accusa di Conte

Calciomercato Inter : Conte sarebbe deluso per i mancati arrivi di Dzeko - Vidal e Llorente : "Mi sono fidato su alcune cose, ma non avrei dovuto. Parlo dei limiti della rosa". Il nefasto martedì di Champions League in casa Inter sta facendo discutere non tanto per la rocambolesca sconfitta in casa del Borussia Dortmund (3-2 per i tedeschi nonostante all'Intervallo i nerazzurro fossero in vantaggio di due reti) quanto per l'amaro e duro sfogo di Antonio Conte nei confronti della società. L'allenatore pugliese per l'ennesima volta ha ...

Inter - ci sarebbe stato un confronto tra Conte e la società dopo lo sfogo di Dortmund : Sono state parole pesanti quelle rilasciate dal tecnico dell'Inter, Antonio Conte, che, dopo la sconfitta subita in Champions League, contro il Borussia Dortmund ha tuonato contro la società sottolineando ancora una volta come la rosa sia corta. In particolar modo l'allenatore ha evidenziato come l'estate scorsa si sia fidato di alcune situazioni di cui non avrebbe dovuto. Una situazione legata anche ai tanti infortuni che hanno colpito la rosa ...

Calciomercato - Scamacca sarebbe visionato da Milan - Juventus - Inter e Arsenal : Secondo quanto riportato da seriebnews.com, il Milan sarebbe uno dei quattro club Interessati all'idea di acquistare l'attaccante di proprietà del Sassuolo Gianluca Scamacca. La Elliott Management, proprietaria dei rossoneri, ha finora adottato una strategia di mercato incentrata sull'acquisto di giovani giocatori con un alto potenziale che possono generare future plusvalenze. Il Milan ha speso 70 milioni di euro a gennaio per Krzysztof Piatek e ...

Calciomercato Juve - Bernardeschi Interesserebbe al Barcellona ma non sarebbe una priorità : La Juventus si appresta a disputare il derby di Torino, un match importante soprattutto ai fini della classifica, con l'Inter che in caso di vittoria contro il Bologna potrebbe mettere pressione ai bianconeri. Il calcio giocato in questi giorni domina i principali media sportivi, ma un altro argomento molto dibattuto è il Calciomercato e le possibili trattative che potrebbero svilupparsi nelle prossime sessioni. E proprio uno dei 'bersagliati' ...

Inter - il Barcellona farebbe sul serio : nel mirino ci sarebbe Stefano Sensi : L'Inter ha disputato sicuramente una buona prima parte della stagione. A testimonianza di ciò c'è la classifica di Serie A, che vede i nerazzurri secondi con 25 punti, ad una sola lunghezza dalla Juventus. Nell'ultimo turno, inoltre, fino al 95' erano primi, prima del rigore messo a segno da Cristiano Ronaldo contro il Genoa. E uno dei giocatori che si è messo maggiormente in mostra con la maglia nerazzurra è Stefano Sensi, che ha alzato ...

Inter : le priorità di Conte per il mercato di gennaio sarebbero Vidal e Darmian : Tutti parlano di Nemanja Matic (Manchester United) e di Ivan Rakitic (Barcellona) come probabili rinforzi dell'Inter in vista del prossimo mercato di gennaio. In realtà, sembra che l'assalto ad uno dei due centrocampisti possa essere portato durante il calciomercato estivo, mentre per i prossimi mesi Antonio Conte avrebbe già fatto due nomi ben precisi alla società. Il tecnico leccese, infatti, gradirebbe avere con sé alla Pinetina il suo ...

Migranti - Di Maio a Boldrini : “Interrompere accordo Libia sarebbe vulnus politico. Modificheremo in meglio il memorandum” : “Il governo intende lavorare per modificare in meglio i contenuti del memorandum d’intesa con la Libia, con particolare attenzione ai centri e alle condizioni dei Migranti. Ma un’eventuale denuncia del memorandum rappresenterebbe un vulnus politico in una fase già delicata. Lavoriamo per migliorarlo”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio risponde a un’interrogazione parlamentare della deputata Pd Laura ...

Migranti - Di Maio : “Memorandum con la Libia può essere modificato e migliorato - ma sarebbe dannoso Interromperlo” : “Il Memorandum con la Libia può essere modificato e migliorato, ma è innegabile come abbia ridotto arrivi e morti in mare”. Lo ha detto Luigi Di Maio alla Camera dei deputati. Rispondendo al question time alla deputata di LeU Laura Boldrini che ha chiesto al governo di non rinnovare l’accordo firmato con Tripoli il 2 febbraio 2017 in materia di gestione dei flussi migratori, il ministro degli Esteri è stato netto: “Una ...

Inter - verso il Bologna : D’Ambrosio e Vecino sarebbero pronti - Sensi ancora no : Bologna-Inter di sabato 2 novembre alle 18 sarà uno degli anticipi della dodicesima giornata di Serie A. I nerazzurri ieri hanno battuto, faticando, il Brescia di Corini per 2-1, grazie alle reti di Lautaro Martinez e Lukaku. L'Inter adesso aspetta la Juventus (che affronterà quest'oggi il Genoa) per capire se approccerà il prossimo turno da capolista oppure no. La sfida contro il Bologna è l'ennesimo scontro di un periodo di fuoco in cui i ...

Inter - sarebbe in stato avanzato la trattativa per Vidal : Il successo ottenuto ieri sera contro il Brescia ha regalato il primato in classifica ma non la serenità in casa Inter. La rosa è corta e in queste settimane è stata falcidiata dagli infortuni, in particolar modo a centrocampo con gli stop contemporanei di Stefano Sensi e Matìas Vecino. L'unica alternativa ai titolari, infatti, in questo momento è Borja Valero, giocatore che non sembra rientrare nei piani del tecnico, Antonio Conte. Anche nel ...

Inter - Marotta guarda al mercato dei parametri zero : tra gli obiettivi ci sarebbe Meunier : L'Inter potrà essere sicuramente la protagonista delle prossime sessioni di calciomercato. A gennaio il club nerazzurro apporrà dei correttivi alla rosa seguendo le richieste del proprio tecnico, Antonio Conte, stando attenti alle opportunità che il mercato darà, come ammesso ieri dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta. Il dirigente nerazzurro, però, sta già guardando anche alla prossima estate visto che da sempre è attento al mercato ...

Inter - il Psg sarebbe impressionato dal rendimento di Icardi : Uno dei tormentoni di mercato della scorsa estate è stato rappresentato sicuramente dal futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino non rientrava nei piani dell'Inter, come dichiarato pubblicamente dall'amministratore delegato Giuseppe Marotta, e confermato dal tecnico Antonio Conte, e per questo è stato messo sul mercato. Dopo aver rifiutato diverse proposte, l'ex capitano ha deciso di accettare il trasferimento al Paris Saint Germain, in ...

Inter - il Barcellona insiste : a giugno sarebbe pronto l'assalto a Lautaro Martinez : Uno dei giocatori che si è messo maggiormente in evidenza in questa prima parte della stagione in casa Inter è Lautaro Martinez. L'attaccante argentino già lo scorso anno aveva fatto intravedere le proprie qualità, soprattutto quando è stato lanciato dal primo minuto dopo l'esplosione del caso Mauro Icardi. Il Toro non ha deluso e quest'anno ci si aspettava quella consacrazione che sembra stia arrivando sotto la guida di Antonio Conte. Il ...

Inter - secondo 'Sport' si sarebbe avviata la trattativa con il Barça per Rakitic : L'Inter sarà sicuramente una delle protagoniste nella prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri devono rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Antonio Conte, soprattutto qualora dovessero continuare ad essere in piena lotta scudetto con la Juventus. Inoltre il club è tornato in piena lotta anche per la qualificazione al turno successivo di Champions League grazie al successo ottenuto contro il Borussia Dortmund. Il reparto che ...