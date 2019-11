Insulti e minacce online | Liliana Segre da oggi sotto scorta

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 7 novembre 2019) Da. I carabinieri del Comando provinciale di Milano le garantiranno la misura di protezione, come è stato deciso durante il Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico presieduto dal prefetto Renato Saccone con i vertici cittadini delle forze dell’ordine. Due carabinieri, con un’auto a disposizione, la accompagneranno in ogni suo spostamento (si tratta del livello più bando di tutela). La senatrice a vita, deportata nel 1944 al campo di concentramento di Auschwitz – Birkenau, e sopravvissuta all’olocausto, ogni giorno riceve sui suoi social, come lei stessa ha ammesso, in media 200 messaggi di odio. Martedì, quando la senatrice ha incontrato, insieme a don Gino Rigoldi, 500 studenti, Forza Nuova ha esposto uno striscione contro di lei, nei pressi del teatro di via Fezzan, a Milano. È l’aumento esponenziale delle, insieme all’infittirsi dei ...

