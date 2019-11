Iniziata la distribuzione di Roto VR Chair | la poltrona che promette di rivoluzionare

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 7 novembre 2019) La rivoluzionariaVR ha iniziato ad essere distribuita. Con un enorme elenco di ordini da soddisfare, tra cui società blue chip, studi di sviluppo, scuole, università, sale giochi, musei, internet caffè, giocatori e utenti domestici, il team è entusiasta di mettere il prodotto nelle mani degli utenti finali. Elliott Myers, fondatore e creatore diVR, ha ringraziato i fan e coloro che hanno creduto nel progetto e che sono rimasti accanto al team aspettando pazientemente che la produzione si concludesse.FinoraVRha raccolto oltre $ 1 milione in contanti dai preordini. Le persone hanno trovatoattraverso gli annunci PR iniziali e cercando su Google unaVR, di cuidomina tutti i motori di ricerca. Questa è già una prova che l'industria vuole e deve sedersi per interagire con la realtà virtuale. È stato piuttosto lungo il viaggio diVR ...

