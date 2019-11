In USA | meno della metà dei giocatori ha acquistato contenuti in-game lo scorso mese

Criscitiello : 'Parole sacrosante di Sarri sul Var - in Europa lo si USA di meno' : Nelle ultime settimane, si parla molto dell'utilizzo del Var in Italia. I media si stanno ancora interrogando sull'applicazione della tecnologie e stanno sentendo anche molti addetti ai lavori a cominciare dai tecnici di Serie A. Alla vigilia del derby della Mole, anche Maurizio Sarri ha espresso il suo parere sul Var. Il tecnico ha detto che preferisce quando sono gli arbitri in campo ad arbitrare. A tal proposito si è espresso anche Michele ...

Gli USA non risparmiano nemmeno TikTok - che finisce sotto indagini : Le autorità governative statunitensi hanno avviato indagini nei confronti di una delle app più popolari, soprattutto tra i più giovani: parliamo di TikTok L'articolo Gli USA non risparmiano nemmeno TikTok, che finisce sotto indagini proviene da TuttoAndroid.

Dieta paleolitica per dimagrire : ideale per donne in menopaUSA : La Dieta paleolitica è la Dieta ideale per dimagrire per le donne in menopausa. Lo rivela uno studio effettuato in Svezia.

Somalia - Save the Children : almeno 100mila bambini costretti a fuggire dalle proprie case a caUSA delle violente inondazioni : almeno 200.000 persone – tra cui almeno 100.000 bambini – sono state costrette a fuggire dalle proprie case nella città di Beledweyne a seguito delle forti piogge che continuano ad imperversare nelle regioni di Hiraan e Bakool nella Somalia centrale. È l’allarme lanciato da Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Lo staff di Save the Children ...

“Genocidio armeno” - ritorna la tensione Stati Uniti-Turchia. Erdogan : la risoluzione USA è senza valore : La risoluzione approvata ieri dalla Camera dei Rappresentanti Usa che riconosce il "genocidio armeno" da parte dell'impero Ottomano durante la Prima Guerra Mondiale "non ha nessun valore" per la Turchia. Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan è netto, ribadendo la "condanna" gia' espressa dal suo ministero degli Esteri, che stamani ha convocato l'ambasciatore americano ad Ankara David Satterfield per protestare contro la risoluzione e ...

Anche gli USA riconoscono il genocidio armeno. Ankara convoca l'ambasciatore : L’ambasciatore Usa ad Ankara, David Satterfield, è stato convocato al ministero degli Esteri turco a seguito della risoluzione approvata ieri dalla Camera dei Rappresentanti americana che riconosce il “genocidio armeno”. Lo riferiscono fonti diplomatiche di Ankara.La convocazione, precisano le fonti, è stata decisa per denunciare la “risoluzione priva di qualsiasi base storica o legale” sul ...

USA - sì alle sanzioni in Turchia e al riconoscimento del genocidio armeno : La Camera dei rappresentanti americana ha approvato, con una larghissima maggioranza, una serie di sanzioni punitive contro la Turchia. Il disegno di legge, voluto fortemente dal presidente Donald Trump, impone restrizioni e consistenti pene nei confronti del governo e dei dirigenti di Ankara. Inoltre, per la prima volta, il Congresso americano ha riconosciuto ufficialmente il genocidio armeno, in cui tra il 1915 e il 1916 persero la vita circa ...

Camera USA approva sanzioni contro la Turchia e riconosce il genocidio armeno - ira di Ankara : Doppio schiaffo ad Ankara con i deputati americani che hanno approvato due risoluzioni di condanna nei confronti del Paese di Erdogan. Da parte sua, la Turchia ha bollato l'iniziativa come una decisione "ad uso interno, priva di qualunque base storica e giuridica"Continua a leggere

USA - sparatoria a una festa di studenti universitari : almeno due morti e 12 feriti : E' di almeno due morti e dodici feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni, il bilancio di una sparatoria avvenuta in una sala di Greenville dove si stava svolgendo una festa, poco fuori Dallas, in Texas. Quando un uomo ha premuto il grilletto sulla folla nella sala si stava svolgendo un party degli studenti della Texas A&M University Commerce.Continua a leggere

E’ più diffUSA delle celiachia ma è meno nota : oltre tre milioni di italiani soffrono di sensibilità a glutine : Si chiama Non-Coeliac Gluten Sensitivity (NCGS) ed è un disturbo più diffuso della celiachia, ma anche poco conosciuto. Si stima che in Italia riguarderebbe circa 3 milioni di persone, con un’incidenza 6 volte superiore alla celiachia. La NCGS è una condizione patologica aggregata ai disordini correlati al glutine che si manifesta con sintomi in parte sovrapponibili a quelli piu’ tipicamente riferiti alla celiachia, ovvero alla ...

Almeno una persona si è chiUSA nel museo archeologico di Saint-Raphael - nel sud della Francia - e si rifiuta di uscire : Almeno una persona si è chiusa nel museo archeologico di Saint-Raphael, nel sud della Francia, e si rifiuta di uscire. La polizia del dipartimento del Var, dove si trova Saint-Raphael, si è limitata a dire che da questa mattina è in

L’età in cui si entra in menopaUSA rivela il rischio di angina - infarto o ictus : Secondo una ricerca pubblicata su “Lancet: Public Health“, andare in menopausa prima dei 50 anni può avere effetti sul cuore, determinando un aumento del rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. I ricercatori hanno scoperto che le donne che avevano raggiunto la menopausa quando avevano dai 40 ai 44 anni, mostravano anche il 40% in più di probabilità di incorrere in un problema cardiovascolare non fatale – angina, infarto ...

Negli ultimi due mesi in Zimbabwe almeno 55 elefanti sono morti a caUSA della siccità : Negli ultimi due mesi almeno 55 elefanti del parco nazionale Hwange, in Zimbabwe, sono morti di fame e sete a causa della siccità che ha colpito il paese. Oltre alla siccità, a contribuire alla morte di così tanti esemplari c’è stato

Dieta e menopaUSA : ecco cosa mangiare dopo i 50 anni : menopausa e Dieta, ecco cosa mangiare dopo i 50 anni. ecco alcuni consigli, gli alimenti da evitare e quelli che si possono mangiare