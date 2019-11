In Nuova Zelanda è stata approvata una legge per azzerare le emissioni nette di anidride

In Nuova Zelanda è stata approvata una legge per azzerare le emissioni di anidride carbonica entro il 2050 : Giovedì il Parlamento della Nuova Zelanda ha approvato una legge con cui il paese si impegna ad azzerare le emissioni di anidride carbonica (CO2) entro il 2050, con 119 voti a favore su 120. La legge, sostenuta da tutte le

In Nuova Zelanda è stato bandito un gioco - "Inneggia all'odio e al terrorismo" : In Nuova Zelanda si è registrato un nuovo e recente caso di "censura videoludica". Come possiamo vedere, infatti, le cronache riportano il caso di un videogame bandito dall'ente di controllo neozelandese, in quanto "inneggiante all'odio e al terrorismo".Come ricorderete, proprio la Nuova Zelanda è stata teatro di un gravissimo caso di terrorismo, stiamo parlando dell'attentato alla moschea della città di Christchurch. Ebbene, in questo contesto, ...

Calcio - Mondiali Under 17 2019 : il Brasile batte l’Angola e vince il girone - Nuova Zelanda al terzo posto : Nella notte italiana si sono disputate due partite valide per i Mondiali Under 17 di Calcio in corso di svolgimento in Brasile. I padroni di casa hanno sconfitto l’Angola per 2-0 e si sono così garantiti il primo posto nel gruppo A a punteggio pieno proprio davanti agli africani, già comunque certi della qualificazione agli ottavi di finale. I verdeoro hanno faticato a imporre il proprio gioco, hanno sbloccato il risultato soltanto al ...

Rugby - Mondiali 2019 : Galles-Nuova Zelanda 17-40 - gli All Blacks danno spettacolo e conquistano il bronzo : danno spettacolo Galles e Nuova Zelanda nell’atto finale del loro Mondiale a Tokyo. E dopo una mezz’ora di grande equilibrio gli All Blacks alzano il ritmo e per i britannici non c’è più partita. Terzo posto, dunque, per Steve Hansen e i suoi ragazzi, mentre Warren Gatland deve accontentarsi del quarto posto iridato. Partono forti le due formazioni a Tokyo, con la prima fiammata firmata dal Galles, ma poi sono gli All Blacks a ...

LIVE Nuova Zelanda-Galles 40-17 - Finale 3°-4° posto Mondiali rugby 2019 in DIRETTA : All Blacks terzi! Grazie per averci seguito, appuntamento a domani per la finalissima. Una Nuova Zelanda dominante si impone per 40-17 su un Galles più che discreto nel primo tempo. Terza piazza per gli All Blacks in questa manifestazione iridata. 80′ Finisce qui la partita. 79′ Ultima opportunità per il Galles. 76′ Brodie Retallick premiato Man of the Match. 75′ Tutto perfetto: mischia ...

LIVE Nuova Zelanda-Galles 28-10 - Finale 3°-4° posto Mondiali rugby 2019 in DIRETTA : quarta meta per gli All Blacks! 52′ Dragoni che sembrano non avere più la forza per uscirne. 49′ Galles che prova ad uscirne. 47′ Nuova Zelanda che era andata in meta, ma c'è l'in avanti di Ioane. 45′ Punizione per risalire il campo per gli All Blacks. 44′ Primi cambi per il Galles. 43′ Mo'unga non sbaglia la trasformazione: 35-10 All Blacks. 42′ ANCORA meta! Nuova ...

LIVE Nuova Zelanda-Galles 14-10 - Finale 3°-4° posto Mondiali rugby 2019 in DIRETTA : i Dragoni la riaprono 27′ Perfetto Rhys Patchell: 14-10, il Galles torna sotto break. 26′ C'è calcio per il Galles, si va per i pali e per accorciare le distanze. 25′ Dragoni che continuano a spingere a caccia del pari. 23′ Gallesi che attaccano! Ci provano ad andare oltre con il vantaggio, ma bisognerà tornare sul calcio precedente. 22′ Retallick questa volta perde l'ovale ...

LIVE Nuova Zelanda-Galles 14-0 - Finale 3°-4° posto Mondiali rugby 2019 in DIRETTA : due mete All Blacks! 17′ Tantissime fasi offensive, senza guadagnare metri per i gallesi. 15′ Si salvano gli All Blacks con una difesa disperata: Dragoni che spingono dopo una touche a 5 metri. Ora ce ne sarà un'altra. 13′ Tutto facile per la trasformazione: 14-0. 12′ Spettacolare la giocata ad incrociare tra Smith e Beauden Barrett: arriva la seconda meta degli All Blacks!

LIVE Nuova Zelanda-Galles 0-0 - Finale 3°-4° posto Mondiali rugby 2019 in DIRETTA : sfida tra deluse che vale il bronzo La presentazione del match 10.00 È il momento dell'Haka. 9.59 Le due formazioni: Nuova Zelanda: 15 Beauden Barrett, 14 Ben Smith, 13 Ryan Crotty, 12 Sonny Bill Williams, 11 Rieko Ioane, 10 Richie Mo'unga, 9 Aaron Smith, 8 Kieran Read (c), 7 Sam Cane, 6 Shannon Frizell, 5 Scott Barrett, 4 Brodie Retallick, 3 Nepo Laulala, 2 Dane Coles, 1 Joe Moody A disposizione: 16 Liam Coltman, 17 Atu ...

LIVE Nuova Zelanda-Galles - Finale 3°-4° posto Mondiali rugby 2019 in DIRETTA : sfida tra deluse che vale il bronzo La presentazione del match Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale per il terzo e quarto posto ai Mondiali di rugby 2019. È il match tra le grandi deluse di questa Coppa del Mondo, forse le due compagini che, sulla carta, apparivano favorite alla vigilia: alle 10 si sfidano Nuova Zelanda e Galles. Gli All Blacks vogliono dimenticare la tremenda delusione dell'uscita in ...

Nuova Zelanda - l'organo per la censura bandisce videogame che incita al terrorismo : Lo scorso marzo, l'estremista di destra Brenton Tarrant attaccò la moschea della città di Christchurch, in Nuova Zelanda, con il fine di uccidere più fedeli musulmani possibili. E ci riuscì. E a qualche mese da quell'attentato, nel Paese è uscito un videogame che spingerebbe i giocatori a sparare su qualsiasi persona che non fosse stato un maschio bianco eterosessuale. Ma secondo quanto riportato da Tgcom24, il gioco sarebbe stato analizzato ...

La nazionale inglese di rugby è stata multata per essersi avvicinata troppo alla haka della Nuova Zelanda : La nazionale inglese di rugby è stata multata di duemila sterline (circa 2.300 euro) per avere superato la linea di metà campo durante la haka della Nuova Zelanda prima della semifinale della Coppa del Mondo giocata sabato scorso a Yokohama, in