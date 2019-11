Ilva | Patuanelli | ArcelorMittal ha ammesso di non riuscire a rispettare il piano

Fonte : blogo

(Di giovedì 7 novembre 2019) Il ministro dello Sviluppo Economico Stefanooggi è intervenuto alla Camera per una informativa urgente sulla situazione dell'exdopo l'annuncio didi voler recedere il contratto. Il titolare del Mise ha ricostruito tutta la vicenda dal 2012 e ha ricordato che quando sono state valutate le aziende concorrenti nella gara per l'Iva il migliorindustriale e ambientale era quello di Acciai Italia, ma è stata scelta la cordata guidata daperché la sua offerta, quindi il prezzo proposto, è stato ritenuto migliore. Ora, però, il colosso anglo-indiano hadi non essere in grado dile promesse.ha detto:"Arcelor Mittal ci ha detto che non è in grado diilindustriale e occupazionale e questo il governo italiano non può accettarlo"Il ministro ha anche fatto un appello a tutte le ...

