Ilva | il governo incalza Arcelor ma valuta la nazionalizzazione dell’acciaio

SONDAGGI/ "Governo -9% in 2 mesi - presto sotto il 20% grazie all'Ilva" : L'Ilva aiuta il trend negativo del governo, che secondo i SONDAGGI Emg Acqua in 2 mesi ha perso 9 punti scendendo dal 33% al 24% e presto andrà sotto il 20%

Ilva - Mattarella a Conte : soluzione subito. Il governo tratta sugli esuberi : Già da giorni Sergio Mattarella, con il solito garbo istituzionale e la consueta discrezione, aveva avviato il pressing sul governo. Ma ieri, dopo il flop dell?incontro con...

Vittorio Feltri - l'Ilva - l'incapace Di Maio e i fessacchiotti al governo : "Se ascoltate Gad Lerner..." : Le acciaierie, checché ne dicano gli ecologisti dilettanti italiani, non sono forni crematori in cui muoiono operai e persone che abitano nei dintorni delle fabbriche. Mezzo mondo evoluto vanta opifici in cui il ferro viene lavorato e messo a disposizione del mercato che non può fare a meno del prez

Ilva - Antonio Padellaro dalla Gruber alza bandiera bianca : "Cosa deve fare ora questo governo" : "Fate presto". Antonio Padellaro, ospite di Otto e mezzo, rispolvera idealmente un vecchio slogan, valido per ogni stagione politica italiana. Si parla di Ilva e l'editorialista del Fatto quotidiano, che pure è sponsor del governo giallorosso dopo la parentesi infausta (a suo dire) gialloverde, non

Ilva - Conte apre alla nazionalizzazione. Indiscreto : "Cos'abbiamo proposto a Mittal" - governo allo sbando : La carta giocata da Giuseppe Conte per convincere Arcelor Mittal a restare a Taranto e tenere in vita l'ex Ilva? La decrescita felice grillina. Secondo indiscrezioni da Palazzo Chigi, il premier avrebbe confessato a sindacati, enti locali e Confindustria convocati per un confronto sulla crisi aperta

Ex Ilva - Conte : «Sullo scudo il governo è compatto». Patuanelli : no a 5mila esuberi : Ex Ilva, Giuseppe Conte: «Sullo scudo il governo è compatto». «Lo scudo penale lo abbiamo messo sul tavolo» con ArcelorMittal «come primo...

Ilva. Franco Bechis seppellisce Giuseppe Conte : "Sarà il Titanic del suo governo" : Franco Bechis prevede il de profundis sul futuro politico del premier Giuseppe Conte. L'errore del Presidente del Consiglio - scrive Bechis nel numero in edicola il 7 novembre, e quello anche degli altri premier che l'hanno preceduto è quello di aver messo sul piatto della bilancia il peso dei lavor

Il governo nella notte dell'Ilva : Una palude. Dove si naviga a vista. È questa la fotografia che esce da un consiglio dei ministri dove si è quasi sfiorata la crisi sull’Ilva. Il più drammatico della storia del governo. Il segretario del Pd è nero, dopo l’ultimo giro di telefonate con i suoi, a riunione terminata: “Così non si governa e finisce che la spina la stacca Salvini, e lo farà nel momento in cui saremo ...

Ilva - il retroscena su Giuseppe Conte : crollo durante le trattative con Arcelor Mittal - governo in ginocchio : "Sono un po' stanco", ha ammesso Giuseppe Conte in conferenza stampa. Il caso dell'ex Ilva è "drammatico", per sua stessa ammissione, e rischia di travolgere il premier e il governo stesso, mai così vicino alla rottura. Gli indiani di Arcelor Mittal ci hanno messo del loro, annunciando che l'addio a

Ex Ilva - Lega contro governo con striscioni e cori : “A casa voi - non gli operai”. Bagarre alla Camera : Bagarre e tensioni a Montecitorio nel corso dell’informativa alla Camera del ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, sull’ex Ilva. Al termine dell’intervento del capogruppo Riccardo Molinari, il gruppo della Lega ha esposto tre striscioni con scritto ‘A casa voi, non gli operai“, attaccando il governo sulla gestione della trattativa con ArcelorMittal. Non sono mancate le tensioni, soprattutto tra ...

Ex Ilva : Tabacci - ‘governo si impegni in confronto duro’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Questo dibattito parlamentare appare molto inadeguato e non fornisce una risposta all’altezza di questo passaggio cosi’ difficile non solo per economia ma anche per la dignità del Paese e vorrei dire alla Lega che avrebbe potuto evitare la strumentale sceneggiata” fatta in aula. Lo dice Bruno Tabacci in aula dopo l’informativa del ministro Stefano Patuanelli su Ilva. ...

Ex Ilva : Delrio - ‘per governo prova di forza e di coraggio’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Non possiamo consentire alle multinazionali di scorrazzare in questo Paesi. I patti non si riscrivono sulla pelle dei lavoratori e gli errori di Ilva non possono essere fatti pagare dai lavoratori”. Lo ha detto il capogruppo Pd, Graziano Delrio, in aula alla Camera. Questa per il governo “è una prova di forza ma anche di coraggio perché dobbiamo avere il coraggio di difendere ogni singolo ...

**Ex Ilva : Delrio - ‘Taranto è futuro questo governo’** : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Taranto è il futuro di questo governo. questo governo deve giocare tutto su Taranto”. Lo ha detto in aula alla Camera il capogruppo Pd, Graziano Delrio. L'articolo **Ex Ilva: Delrio, ‘Taranto è futuro questo governo’** sembra essere il primo su CalcioWeb.